Mẹ chồng nào cũng đã từng làm dâu, vậy tại sao lại không biết thông cảm?

Tâm sự gia đình 20/07/2019 14:10

Mẹ chồng nào cũng đã từng làm dâu, làm vợ, làm mẹ, biết rõ điều đó vất vả và tủi nhục như thế nào nhưng tại sao lại luôn tạo ra những câu chuyện về mẹ chồng con dâu như người đời đồn đại, tại sao không biết cảm thông cho nhau?

Mẹ chồng con dâu là hai kiếp đời hoàn toàn khác nhau nhưng lại cùng chung một số phận. Họ đều làm dâu, làm mẹ, làm vợ của người ta. Họ đều là những thân phận phụ nữ nhỏ nhoi trong xã hội. Họ đều là người phải chịu thiệt thòi trong hôn nhân. Vậy tại sao muôn đời nay mẹ chồng vẫn luôn đay nghiến con dâu?

me chong con dau 1
Mẹ chồng con dâu có chung một số phận - Ảnh minh họa: Internet

Chị lấy chồng xa nhà nên mỗi năm chỉ có thể về thăm nhà vào dịp Tết. Nhà chồng chị thuộc dạng gia giáo nên đi đứng nói năng đều phải lễ phép, nhỏ nhẹ. Vai trò của người đàn ông là lớn nhất trong gia đình, từ xưa giờ đều vậy. Nhưng chuyện về chồng con không phải là điều mà chị lo lắng.

Chuyện chị ngại nhất là đối diện với mẹ chồng. Mẹ chồng chị thuộc kiểu phụ nữ truyền thống nên rất khó gần. Từ ngày về làm dâu, chị được mẹ chồng dạy rất nhiều thứ. Bà luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi chị làm hư chuyện gì đó hay chuyện chị có hơi lớn tiếng với chồng. Chuyện nhà cửa bà khắt khe từng chút một, có thể nói cuộc sống của chị không khác nào tôi tớ trong nhà.

me chong con dau 2
Mẹ chồng đã từng làm dâu, tại sao lại không thông cảm cho con dâu? - Ảnh minh họa: Internet

Sáng 5 giờ mẹ chồng đã đập cửa gọi chị dậy để làm việc nhà, đi chợ để kịp về nấu cơm. Chị quần quật từ sáng đến chiều không ngơi tay, đổi lại còn bị mẹ chồng mắng nhiếc, đay nghiến đủ điều. Bà thường than thở về việc con trai bà làm việc vất vả bên ngoài nhưng chị thì ở nhà ngồi không, vô tích sự.

me chong con dau 3
Phụ nữ sinh ra đã khổ, đi làm dâu, làm mẹ, làm vợ người ta còn khổ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Con trai bà lúc nào cũng là nhất, con dâu chỉ là người dưng nước lã, không hơn không kém. Có lẽ chị không phải là trường hợp duy nhất trong xã hội này chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nhưng thật sự chị không hiểu một điều, mẹ chồng cũng đã từng làm dâu, tại sao lại không thể thông cảm cho nhau? Chị nghe nói bà đã từng trải qua cuộc sống làm dâu nước mắt hằng đêm, tủi nhục không tả hết, vậy tại sao lại không bao dung với con dâu của mình?

me chong con dau 4
Mâu thuẫn mẹ chồng con dâu vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện nay - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng và nàng dâu vốn dĩ rất giống nhau. Tuy là hai con người hoàn toàn khác nhưng phải chịu chung một số phận. Đó là phận đàn bà và phận làm mẹ, làm vợ. Ai cũng từng lạ lẫm với nhà chồng, ai cũng đã từng ngây thơ bước chân vào hôn nhân.

Ai cũng đã từng cam chịu, nín nhịn, oan ức nhưng vẫn không thể nói nên lời. Ai cũng đã từng là những người phụ nữ hết lòng vì chồng con nhưng lại không được công nhận. Vậy tại sao lại không thể cảm thông cho nhau? Tại sao cứ thích mang nhau ra làm đối tượng để công kích, để vùi dập? Cùng là phận đàn bà, sao lại không thương nhau?

Nhờ làm những điều này mà người phụ nữ hai con khiến chồng ‘nghiện’ như thuở mới yêu

Nhờ làm những điều này mà người phụ nữ hai con khiến chồng ‘nghiện’ như thuở mới yêu

Bí quyết giữ chồng của người phụ nữ hai con khiến chồng lúc nào cũng muốn ở bên, vắng một chút là nhớ, chị em nên học để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ làm dâu phụ nữ lấy chồng mẹ chồng ghét con dâu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn