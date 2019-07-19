Người phụ nữ bước qua giông bão: Yếu đuối cũng chẳng ai thương, vậy thì cứ gạt lệ mà sống tiếp

Tâm sự gia đình 19/07/2019 15:27

Phụ nữ trưởng thành phải biết đối mặt với nhiều khó khăn, phải biết gạt nước mắt sau khi đã tổn thương, tuyệt đối không cho phép bản thân yếu đuối.

Người phụ nữ trưởng thành cần phải mạnh mẽ, vì yếu đuối cũng chẳng ai thương, khóc lóc cũng chẳng ai lau hộ nước mắt. Cuộc đời còn dài lắm, đâu thể vì một người mà buồn mãi được. Đâu thể vì một người mà khóc hoài, đâu thể cứ vì một người mà khiến bản thân phải từ bỏ nhiều điều tốt đẹp khác. Do đó, bạn phải gạt lệ mà bước tiếp thôi.

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Phụ nữ trưởng thành phải trải qua nhiều sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Đi qua sóng gió, tổn thương đủ rồi, có khóc cũng khóc một lần thôi rồi đứng lên. Sau đổ vỡ, bạn sẽ rút ra được cho bản thân rất nhiều bài học. Chúng sẽ giúp bạn trưởng thành và gai góc hơn.

Phụ nữ sau ly hôn yếu đuối, khóc lóc cũng chẳng ai quan tâm. Người đàn ông kia cũng không thương xót mà quay lại với bạn. Vì vậy hãy mạnh mẽ gạt nước mắt. Dù gì ngày mai trái đất vẫn quay, bạn vẫn phải thật xinh đẹp để bước ra đường, đi làm kiếm tiền.

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Muốn hạnh phúc chỉ có thể đối mặt với bão giông - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm qua dù có giông gió bão bùng đến mấy, hôm nay bạn cũng phải thật xinh đẹp rồi sống một đời kiêu hãnh. Chuyện của quá khứ cứ để ngủ yên, nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Kể lể chỉ khiến bạn càng yếu đuối trong mắt người khác mà thôi.

Khóc lóc chỉ khiến kẻ đã bỏ bạn cười hả hê trong lòng. Khóc lóc chỉ khiến bạn là kẻ đáng thương trong mắt người khác. Yếu đuối cũng chẳng ai thương hại, không ai đoái hoài vậy thì yếu đuối để làm gì? Cứ mỉm cười rồi bước tiếp cuộc đời còn lại.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc phải trải qua nhiều biến cố - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sau này gặp được người tốt thì nên trân trọng. Còn người đã không tốt thì không cần nhớ đâu. Con người muốn hạnh phúc thì cần nhìn về phía trước, gạt bỏ những giọt nước mắt đau thương để tìm niềm vui.

Bạn nên nhớ không có hạnh phúc nào mà không đánh đổi, không hy sinh. Chỉ cần giông bão qua đi, trời sẽ sáng. Còn những chuyện đau buồn, thôi cứ tạm gác lại. Đừng ôm nỗi đau đó sống hết quãng đời còn lại.

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Đàn bà càng trưởng thành càng không được yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì nhớ mãi hình bóng một người mà sau này không thể yêu thương thêm người nào khác. Yếu đuối không ai thương, thôi thì cứ mạnh mẽ để được người khác tôn trọng. Phụ nữ không thể cứ hoài niệm quá khứ, hãy sống với hiện tại và tương lai. Phải thật xinh đẹp, phải ngẩng cao đầu, phải mạnh mẽ dù hôm qua có đau thương đến dường nào.

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