Tâm sự đàn bà 50: Vợ chồng muốn hạnh phúc chỉ có cách duy nhất là nhịn

Vợ chồng hạnh phúc không cần phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhường một bước là được.

Muốn vợ chồng hạnh phúc, hai bên phải nhường nhịn, hạ thấp cái tôi để chung sống. Vợ chồng nên nhịn khi sống chung với nhau, có vậy mới mong dài lâu và hạnh phúc. Bởi sinh ra không ai hoàn hảo cả, đàn ông cần thời gian để trưởng thành. Đàn bà cũng cần nơi để hoàn thiện bản thân mình. Để vợ chồng hạnh phúc, hai bên phải nhường nhịn nhau mà sống - Ảnh minh họa: Internet Hôn nhân là hai con người đầy khuyết điểm tìm thấy nhau rồi nên duyên, vì vậy phải nhường nhịn nhau mà sống. Ngoài đường hơn thua ai cũng được nhưng về nhà phải tôn trọng nhau. Khi đã bước chân vào hôn nhân thì sự tự tôn, cái tôi cũng nên tạm gác lại để đặt cái chung lên hàng đầu.

Bây giờ không còn cái này của anh, cái này của em mà là của chúng ta. Đàn ông hơn thua với thiên hạ chứ đừng tranh giành thắng thua với vợ. Còn đàn bà cũng đừng để miệng lưỡi thị phi tác động vào cuộc sống hôn nhân của mình. Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Trong hôn nhân vợ chồng phải biết hạ cái tôi của mình xuống - Ảnh minh họa: Internet Khi khó khăn, vợ chồng phải đồng lòng cùng nhau vượt qua. Nếu đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì đừng chuyện gì cũng tị nạnh nhau. Chẳng hạn như việc nuôi con, phụ nữ hay đàn ông gì cũng phải có trách nhiệm, đừng đổ hết cho vợ, cũng đừng tị nạnh chồng.

Việc nhà phải chia nhau công bằng, không thể chuyện gì vợ cũng gánh. Và vợ muốn chồng làm việc nhà cũng nên khôn khéo thỏa thuận, đừng ra lệnh. Trong hôn nhân không có ai hơn ai, không ai có quyền ra lệnh cho ai. Cả hai phải cùng tự nguyện. Người này nên hạ cái tôi xuống, người kia nên bớt một lời để trong ấm ngoài êm. Vợ đừng quá càm ràm, chồng đừng quá xem trọng sĩ diện - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt là đừng quá toan tính trong hôn nhân. Tuy tiền bạc phải sòng phẳng nhưng không cần tính toán từng đồng một. Nhất là người phụ nữ, tiết kiệm là tốt nhưng đừng quá keo kiệt với chồng. Tiết kiệm không có gì sai nhưng đừng để chồng mất mặt khi đi với bạn bè. Anh ấy vì tôn trọng nên mới cho vợ giữ tiền. Vì vậy vợ đừng quá hà tiện với chồng. Phụ nữ hãy giữ sĩ diện cho chồng. Khi xảy ra bất cứ chuyện gì vợ chồng cũng nên nhường nhịn nhau mà sống. Vợ chồng hạnh phúc phải đồng lòng cùng nhau vượt qua sóng gió - Ảnh minh họa: Internet Sóng gió lớn đến mấy khi trời quang mây tạnh rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Muốn hạnh phúc cần phải dầm mưa, chịu lạnh. Muốn bình yên nắm tay nhau khi về già phải biết chịu đựng những ngày nắng hạn. Vợ chồng cần cùng nhau cố gắng, một sợi dây phải được kéo hai đầu, người này nhường, người kia nhịn mới mong hạnh phúc.

Đàn bà sau ly hôn: Chẳng cần phải hơn thua với đời chỉ mong bình yên là đủ Đàn bà sau ly hôn chẳng còn muốn tranh đua với thiên hạ, khổ đau đủ rồi chỉ mong chuỗi ngày sau này có thể điểm phấn tô son và ngạo với đời một nụ cười thật đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dan-ba-50-vo-chong-muon-hanh-phuc-chi-co-cach-duy-nhat-la-nhin-331578.html