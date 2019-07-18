Đàn bà sau ly hôn: Chẳng cần phải hơn thua với đời chỉ mong bình yên là đủ

Tâm sự gia đình 18/07/2019 15:40

Đàn bà sau ly hôn chẳng còn muốn tranh đua với thiên hạ, khổ đau đủ rồi chỉ mong chuỗi ngày sau này có thể điểm phấn tô son và ngạo với đời một nụ cười thật đẹp.

Đàn bà sau ly hôn chẳng mong gì cao sang. Họ chỉ cần có thể bình yên cùng con, hạnh phúc như vậy đến cuối đời. Bởi sau những tổn thương, được mất hơn thua vốn chẳng còn quan trọng.

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Đàn bà sau ly hôn chỉ mong bình yên là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Sân si, tị nạnh nhau chẳng còn ý nghĩa. Khi đã đi qua sóng gió, họ chỉ mong những chuỗi ngày sau này có thể bình yên một chút. Gặp được người nên gặp, yêu người nên yêu và muốn làm gì thì làm, không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống.

Cuộc đời này mỗi người có mỗi câu chuyện khác nhau. Vui có, buồn cũng chẳng thiếu nhưng quan trọng là sau những chuyện đó, chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Cuộc đời ngắn ngủi, buồn cũng chẳng thể buồn mãi được. Thay vì khóc lóc thì hãy ngạo với nhân gian một nụ cười để an ủi tâm hồn của mình.

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Sau những tổn thương, đàn bà ly hôn chỉ mong kiếm đủ tiền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Dù sao tháng năm đó khóc cũng nhiều rồi, những tháng ngày sau này bạn chỉ có thể mỉm cười để bước tiếp. Người kia chắc hẳn đang rất vui, tại sao bạn lại chọn khóc vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ? Người kia chắc chắn đang hạnh phúc, đang phấn đấu vì cuộc đời của họ, vậy tại sao bạn lại sống mãi với quá khứ đau buồn?

Phụ nữ dại ở chỗ hay nhớ về những chuyện không vui trong quá khứ. Còn đàn ông chuyện hôm nay xảy ra, ngày mai họ đã quên rồi, chẳng bận tâm nữa. Đàn ông khác phụ nữ ở điểm đó. Người thì nhớ đến khắc cốt ghi tâm, còn kẻ thì lòng dạ vô tâm, chẳng nhớ được lâu.

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Phụ nữ sau ly hôn không có gì phải tiếc nuối - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn rồi đàn bà đừng vì chuyện đó mà tiếc nuối. Hãy xem đây là cơ hội để bạn gặp gỡ những người xứng đáng hơn. Phụ nữ nhất định sẽ tìm được người yêu thương mình, chẳng qua là bạn có đủ kiên tâm chờ đợi không mà thôi.

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Ly hôn rồi phải sống cho thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn chẳng đáng sợ đâu, chẳng qua là đem đổ một bát nước cũ để rót vào nước mới mà thôi. Hôn nhân như chiếc áo, cũ rồi, rách rồi thì thay cái mới. Đừng cố chấp mặc mãi một chiếc áo đó để bản thân rét buốt. Điều quan trọng sau ly hôn là hãy sống cuộc đời mình muốn, không sân si với đời, không tị nạnh hơn thua, chỉ cần bình yên là đủ.

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