Nếu lỡ yêu người đàn ông có vợ, phụ nữ nhất định phải biết những điều này

Phụ nữ yêu 17/07/2019 10:55

Nếu đã đem lòng thương nhớ người đàn ông có vợ, phụ nữ phải đủ sáng suốt để biết những điều này, đừng chỉ biết dùng trái tim cảm nhận mà bỏ qua phán xét của lý trí.

Nếu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình trước người đàn ông có vợ, bạn hãy biết những điều này để còn đường lui cho bản thân.

Anh ấy đến với bạn vì tình yêu hay tình dục?

Đừng trở thành kẻ thứ ba mù quáng, hãy sáng suốt để nhận ra rằng người đàn ông đó đến với bạn vì điều gì? Bởi đa số đàn ông vì hám của lạ nên mới tìm đến nhân tình. Vì không thỏa mãn với vợ nên đàn ông mới tìm người khác. 

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Yêu đàn ông có vợ, phụ nữ phải biết anh ấy đến với bạn vì điều gì? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có yêu đến mấy cũng phải biết mục đích anh ấy tìm đến bạn là vì điều gì? Nếu là vì tình dục thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ rời bỏ bạn khi đã có được những thứ mình muốn.

Lời khuyên cho những ai làm nhân tình của đàn ông có vợ: Đó là mối quan hệ bắt đầu từ tình dục, cũng sẽ vì điều đó mà tan vỡ. Mối quan hệ sai trái thì mãi là sai trái. Vì vậy đừng bao giờ yêu đàn ông đã có vợ, đừng mù quáng tin anh ấy đến với bạn vì tình yêu thực sự. Yêu nhưng vẫn phải dùng lý trí để giải quyết vấn đề, đừng quá dễ dãi.

Những lời nói xấu về vợ của anh ấy có đúng không?

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Đàn ông ngoại tình luôn bao biện nhiều lý do - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thường chê bai vợ xấu, chán vợ nên mới tìm đến nhân tình. Anh ấy sẵn sàng tâng bốc nhân tình lên tận mây xanh và dìm hàng cô vợ của mình. Những điều đó có thể làm bạn vui nhất thời nhưng lại không tồn tại lâu.

Đàn ông yêu bằng mắt, khi vẻ đẹp của bạn không còn nữa, anh ấy cũng sẽ nói xấu bạn y như vậy với người khác. Khi nghe được những câu chê bai vợ hoặc than thở về cuộc hôn nhân của mình, kẻ thứ ba cũng đừng nên tin tuyệt đối.

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Đàn ông ăn vụng ai cũng tâng bốc nhân tình và chê bai vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thường nói hôn nhân của mình không hạnh phúc. Họ nói vợ không tôn trọng mình. Nhưng thực tế, vợ của anh ấy chẳng làm gì sai cả. Tất cả chỉ là do anh ấy tự bịa ra để lừa gạt những cô nàng ngây thơ, dễ dãi mà thôi.

Đặt câu hỏi “tại sao anh ấy lại chọn mình?”

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Hãy tự vấn lương tâm mình, đừng chỉ biết yêu mà không biết suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu hỏi mà bạn nên tự đặt ra cho bản thân để biết mục đích thật sự anh ấy đến với bạn là gì? Liệu anh ấy chân thành hay chỉ vui chơi qua đường? Bởi đàn ông phũ lắm, khi đã đạt được mục đích của mình rồi anh ấy sẽ rời đi và không một lần ngoảnh lại. Vì vậy khi yêu bạn nên dùng lý trí của mình để không bị tổn thương.

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