Phụ nữ lấy chồng dở quá thì thiệt thân, giỏi quá cũng chẳng yên ổn

Tâm sự gia đình 16/07/2019 16:28

Phụ nữ lấy chồng giỏi hơn chồng thì bị chỉ trích, dở hơn thì bị xem thường, vì vậy chỉ mong sống một cuộc đời bình thường nhưng không tầm thường.

Người ta thường bảo làm vợ thật khó, giỏi hơn chồng thì bị chỉ trích, tệ hơn chồng thì bị khinh. Kiếm tiền giỏi hơn chồng thì bị trách móc phụ nữ là phải ở nhà nội trợ. Không kiếm được tiền thì bị chê là đồ vô dụng, chỉ biết ăn với đẻ.

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Phụ nữ lấy chồng chỉ sợ chọn nhầm người không biết cảm thông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng giỏi giang quá thì thiệt thân, dở quá lại là cái tội. Bởi vậy làm vợ là nghề trăm đắng ngàn cay, kẻ đứng ngoài muốn nhảy vào nhưng người bên trong chỉ muốn thoát ra. Nhất là làm vợ ở Việt Nam thì cay đắng không đếm xuể.

Đàn ông Việt Nam vốn trọng sĩ diện, vợ lúc nào cũng phải thua chồng. Họ thích phụ nữ ở nhà nội trợ để chồng có thể tự hào trở thành trụ cột gia đình.

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Giỏi hơn chồng thì bị chỉ trích, dở hơn chồng thì bị xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Chị là người giỏi giang, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học danh tiếng ở thành phố. Chưa tốt nghiệp, đã có công ty nước ngoài mời chị về làm việc. Có thể nói chị là niềm tự hào của gia đình. Trong nhà từ nhỏ đến lớn ai cũng nể phục và yêu thương chị. Nhưng không ngờ chị lại chọn đúng người chồng nghèo tri thức.

Cuộc sống hôn nhân của chị không hạnh phúc khi chồng cứ tị nạnh vợ đủ điều. Anh bảo vì vợ quá giỏi giang nên ở công ty anh bị đồng nghiệp, bạn bè chê bai, gọi là kẻ bám váy vợ. Điều này khiến anh vô cùng mất mặt nên thường xuyên về trút giận lên vợ.

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Phụ nữ lấy chồng thiếu hiểu biết chẳng có ngày nào được bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần chị giải thích, khuyên chồng bỏ ngoài tai điều đó nhưng anh một mực không chịu. Anh buộc chị phải nghỉ việc ở nhà chăm con, làm nội trợ nếu không anh sẽ ly hôn. Chiều theo ý chồng, chị lùi về sau làm hậu phương.

Từ ngày chị nghỉ việc, chi tiêu trong nhà không còn thoải mái như trước. Lương ba cọc ba đồng của anh chỉ đủ để trả tiền nước, điện, học phí của con. Vì cuộc sống thiếu trước hụt sau, anh chán nản rồi đi ngoại tình.

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Trong hôn nhân phụ nữ giỏi hơn chồng cũng không được mà tệ hơn chồng cũng không xong - Ảnh minh họa: Internet

Anh lao vào uống rượu, bài bạc rồi không lâu sau thì ngôi nhà không cánh mà bay. Vợ chồng chị phải dắt díu nhau thuê căn phòng trọ ở tạm bợ. Quả thật, phụ nữ chẳng sợ lấy chồng nghèo vật chất mà chỉ sợ người nghèo về mặt tri thức. 

Phụ nữ lấy chồng khổ sở trăm bề. Giỏi giang thì bị chỉ trích là phụ nữ mà giỏi hơn đàn ông, gia đình làm sao hạnh phúc. Tệ quá thì bị trách chẳng giúp được gì cho chồng, gia đình bao giờ mới khá lên nổi.

Đàn ông thường không chấp nhận được người vợ giỏi hơn mình. Họ cảm thấy tự ti khi người vợ kiếm tiền nhiều hơn mình. Bởi vậy phụ nữ lấy chồng, hạnh phúc hay khổ sở còn tùy thuộc vào người đàn ông bên cạnh. 

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Dù có bất cứ chuyện gì, phụ nữ đừng bao giờ nhân danh tình yêu của mình để trở thành kẻ thứ ba, bởi quả báo đến với kẻ cướp chồng thiên hạ đau đớn, dai dẳng lắm.

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