Tâm sự đàn bà bị chồng phản bội: Đừng nói thủy chung trọn đời bởi ngoại tình có chừa một ai

Tâm sự gia đình 15/07/2019 15:51

Khi yêu, anh hứa với tôi rất nhiều lời ngọt ngào, nói sẽ thủy chung một đời, chẳng có ai khác ngoài tôi nhưng cuối cùng đàn ông ngoại tình là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời này.

Đàn ông ngoại tình chẳng còn là phong trào mà đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của mỗi người. Khi còn mặn nồng tình chàng ý thiếp, đàn ông nào cũng vỗ ngực tự hào bản thân là kẻ chung tình nhất thế gian. Nhưng đến cuối cùng, họ cũng quay lưng với người phụ nữ mà họ từng thề non hẹn biển. Đến cuối cùng họ chọn bỏ lại những ân tình xưa cũ. 

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Đàn ông ngoại tình là điều không thể tránh khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Anh là người đàn ông có công ăn việc làm đàng hoàng. Vì gia đình đổ vỡ từ nhỏ nên anh có tính tự lập và không có thói quen dựa dẫm bất cứ ai. Vị trí mà anh có được ngày hôm nay cũng là do bản thân anh nỗ lực, cố gắng.

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Đàn ông thường không hài lòng khi chỉ có một mình vợ - Ảnh minh họa: Internet

Từ một anh chàng bỏ quê đi vì gia đình đổ vỡ đến một quản lý cấp cao của chuỗi nhà hàng lớn nhất Sài Gòn, quả thật anh đã đánh đổi và hy sinh rất nhiều. Chúng tôi quen nhau từ khi anh vào thành phố lập nghiệp. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng chờ được đến ngày hạnh phúc.

Anh lên chức, mua nhà sắm xe rồi tính đến chuyện kết hôn. Đám cưới là do anh một mình lo liệu, bên nhà tôi chẳng phải bỏ ra đồng nào. Cha mẹ tôi cũng mừng thầm vì tôi đã lấy được người đàn ông thành công như vậy.

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Đàn ông chẳng ai thủy chung tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày kết hôn, anh đứng trước mọi người và dành cho tôi rất nhiều lời ngọt ngào. Anh nói gia đình mình đã đổ vỡ, anh từng rất sợ cảm giác cha ngoại tình rồi bỏ mẹ con anh. Từ nhỏ tuổi thơ của anh đã không hạnh phúc nên anh không muốn điều này sẽ lặp lại với gia đình bé nhỏ của mình. Anh hứa sẽ cho tôi cuộc sống đủ đầy nhất và quan trọng là sẽ không phản bội vợ. Những lời lẽ của anh rất đẹp, làm cảm động lòng người, tôi cũng không ngoại lệ.

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Cứ tưởng tôi đã chọn được người chồng tốt nào ngờ cũng bất hạnh như ai - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi nước mắt ngắn dài hạnh phúc thay cho con gái. Những cô bạn của tôi cũng xuýt xoa, ngưỡng mộ vì tôi lấy được người đàn ông tốt, lại có trách nhiệm. Những tưởng mọi chuyện sẽ hạnh phúc mãi như thế, chúng tôi sẽ có ngôi nhà riêng và bão sẽ dừng sau cánh cửa. Nào ngờ…

Dạo gần đây tôi phát hiện anh nhắn tin qua lại với người nào đó. Mỗi lần tôi đến gần anh đều giấu điện thoại đi và không bao giờ cho tôi đụng vào. Rồi sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân, cô ấy nói mới thấy chồng tôi đi với người phụ nữ nào đó, trông cả hai rất tình tứ.

Mọi niềm tin và sự thương yêu trong lòng tôi sụp đổ. Đúng thật, ngoại tình chẳng chừa một ai. Bây giờ thì tôi đã tin câu nói đàn ông sẽ phản bội vợ khi có cơ hội.

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