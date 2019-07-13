Đàn ông ăn vụng chùi miệng khéo đến mấy cũng không bao giờ thoát được giác quan thứ 6 của phụ nữ

Tâm sự gia đình 13/07/2019 14:19

Cứ tưởng qua lại với bạn thân của vợ khéo léo một chút vợ sẽ không nhận ra, nhưng Hùng không ngờ giác quan thứ 6 của phụ nữ quá đáng sợ như vậy.

Giác quan thứ 6 của phụ nữ vô cùng đáng sợ, dù chồng có giấu giếm khéo đến mấy cũng bị phát hiện. Minh chứng là câu chuyện của vợ chồng Nhung. Nhung và Hùng cưới nhau được hơn 4 năm, có hai đứa con một trai một gái kháu khỉnh. Gia đình không giàu nhưng cũng đủ đầy và ấm cúng. Ai cũng nghĩ Hùng là người chồng, người cha tốt. Cha mẹ Nhung cũng cảm thấy tự hào vì có chàng rể lý tưởng nên đi đâu cũng khoe.

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Giác quan thứ 6 của phụ nữ vô cùng nhạy bén - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần có dịp về quê là Hùng tặng biết bao nhiêu quà cáp lấy lòng. Vì vậy mà gia đình vợ nể và thương Hùng lắm. Nhung cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi có được người chồng như anh. Tuy nhiên hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô lại vỡ mộng.

Thời gian trước Hiền có qua nhà Nhung ở một thời gian vì nhà của cô ấy phải sửa chữa. Cả đất Sài Gòn này Hiền có một mình Nhung là bạn thân nên cũng chỉ biết nhờ vả Nhung. Hiền là cô nàng khá quyến rũ, độc thân lại có công ăn việc làm đàng hoàng, tự chủ tài chính. Cô có cách nói chuyện rất thu hút và dễ lấy lòng đối phương. Cũng vì vậy mà Nhung mới mất chồng.

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Nhung phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân chỉ thông qua ánh mắt - Ảnh minh họa: Internet

Hiền ở nhà Nhung khoảng nửa tháng thì tình cảm vợ chồng cô dần lạnh nhạt. Hùng không còn quan tâm đến vợ như xưa. Ngược lại, ánh mắt của anh dành cho Hiền có gì đó rất mờ ám. Hùng rất ga lăng và quan tâm đặc biệt đến Hiền. Linh cảm của Nhung mách bảo giữa hai người họ chắc chắn có gì đó che giấu.

Lần đó Nhung giả vờ đi siêu thị, bảo sẽ đãi cả nhà món ngon. Khi cô rời khỏi nhà, Hùng đã lén lút sang phòng để tình tứ với Hiền. Mới đi được một lúc, Nhung vòng xe trở về và rón rén đi vào nhà để chứng thực xem linh cảm của mình có đúng hay không.

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Chồng và bạn thân lén lút qua lại khiến Nhung chết lặng - Ảnh minh họa: Internet

Mới đến cửa phòng của Hiền, Nhung đã nghe thấy những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. Trời đất như sụp đổ trước mặt cô. Cô không ngờ chồng và bạn thân của mình lại làm ra những chuyện tày trời như vậy.

- Em cảm thấy có lỗi với Nhung lắm, dù gì tụi em cũng là bạn.

- Em yên tâm, Nhung không biết chuyện của anh với em đâu. Khéo léo một chút thì không ai nhận ra.

Nhung đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện của cả hai. Cô xông vào bắt quả tang cả hai đang trần như nhộng trên giường. Hiền hoảng hốt lấy mền che người, Hùng chết trân nhìn vợ. Nhung cười khẩy rồi nói.

- Hai người có làm gì thì ra nhà nghỉ mà làm, đừng làm chuyện dơ bẩn đó trong nhà của tôi.

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Nhung không nghĩ đến một ngày mình phải mất chồng vào tay bạn thân - Ảnh minh họa: Internet

Hiền mở miệng định giải thích với Nhung nhưng cô không nghe mà đẩy Hiền ngã xuống đất rồi tát thật mạnh vào mặt cô bạn thân quý hóa. Cô quay sang nói với chồng.

- Anh tưởng bản thân thông minh lắm sao? Tôi đã biết hết chẳng qua là muốn nhìn xem hai người hành xử như thế nào mà thôi. Bây giờ cô có thể đi rồi, tình bạn của chúng ta cũng chấm dứt. Còn anh đợi đơn ly hôn đi.

Phụ nữ có giác quan thứ 6 nhạy lắm, đàn ông đừng xem thường cũng đừng nghĩ ăn vụng biết chùi mép là được. Do đó, đừng bao giờ làm điều mờ ám sau lưng vợ. 

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