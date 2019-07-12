Đàn bà khôn ngoan biết cách dặm phấn tô son và ghi lòng tạc dạ những điều này

1. Lời đàn ông nói hay hứa, phụ nữ chỉ nên nghe và tin vài điều, còn lại hãy ậm ừ, cười nhạt cho qua. Bởi đàn ông hay hứa, còn phụ nữ lại dễ bị mềm lòng. Càng tin nhiều chỉ có phụ nữ là khổ thôi chứ đàn ông chẳng mất mát gì.

Đàn bà khôn ngoan không vì đàn ông mà đánh đổi danh dự, không vì ai mà quên cách chăm sóc bản thân. Và họ không vì quá bận rộn mà quên nhắc nhở mình những điều quan trọng này.

3. Là phụ nữ đừng nghĩ mình là phái yếu mà dựa dẫm vào người khác. Chuyện gì làm được cứ làm đừng bao giờ nhờ vả hay cầu cạnh ai. Đừng thể hiện quá nhiều mặt yếu đuối của bản thân cho người khác thấy. Bởi cuộc đời này không vì bạn là phái yếu mà giơ cao đánh khẽ, không vì bạn yếu đuối mà không làm tổn thương bạn.

2. Trong hôn nhân hãy nỗ lực hết mình, cố gắng gìn giữ người bạn đời của mình. Tuy nhiên những điều vượt quá tầm kiểm soát và sức chịu đựng của mình thì bỏ đi, đừng tiếc. Dù gì bạn cũng đã từng cố gắng nhưng người đó không biết trân trọng thì đành chịu, đừng cố đấm ăn xôi.

4. Khi người khác không trả lời tin nhắn của bạn thì tốt nhất là nên im lặng. Bởi họ đã không trân trọng mối quan hệ này, bạn cũng chẳng cần phải giữ đâu. Họ đã không tôn trọng bạn thì bạn cũng không cần cầu cạnh gì nơi họ.

Phụ nữ đừng vì một người mà buồn rầu, âu lo - Ảnh minh họa: Internet

5. Nếu có ai đó rời bỏ bạn, đừng bi lụy ưu sầu. Hãy tâm niệm một điều người này đi sẽ có người khác tốt hơn đến và bù đắp những thương tổn bấy lâu nay bạn đã phải chịu đựng. Ông trời vốn công bằng với tất cả chúng ta, không bắt ai phải chịu khổ đau cả đời.

6. Phụ nữ đừng chờ đợi đàn ông yêu thương hay mua quà tặng mình. Bạn cũng phải tự biết kiếm tiền và mua cho bản thân những món đồ mình thích. Bởi những món quà của đàn ông tặng đều mang ý nghĩa rất sâu xa. Một khi bạn đã nhận quà rồi thì đã là người của họ và họ muốn đòi hỏi gì ở bạn cũng được.

Đàn bà đừng xem lấy chồng là để dựa dẫm - Ảnh minh họa: Internet

7. Bạn bè đừng quan trọng số lượng. Ngày nay người ta thường quan tâm đến những lượt like, lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Nhưng mấy ai là bạn bè thực sự của bạn? Vì vậy đừng quan trọng những thứ đó mà hãy tìm cho mình một tri kỷ thật sự. Hãy trân trọng người có thể lắng nghe và ở bên bạn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

8. Trên đời này không có người đàn ông vô tâm, chẳng qua là người ta không yêu bạn, đơn giản là vậy thôi.