Đàn bà mạnh mẽ không vấn vương kẻ bạc tình, không dại hai lần trong một mối quan hệ

Phụ nữ phải yêu được buông được và không cho người ta có cơ hội làm tổn thương mình đến hai lần. Đó là điều mà tất cả phụ nữ đều phải khắc cốt ghi tâm. Hình hài, thân xác này là do cha mẹ ban tặng, đừng vì một người đàn ông mà giày vò, đau khổ.

Đàn bà mạnh mẽ không dại hai lần trong một mối quan hệ. Không tha thứ cho kẻ bạc tình để rồi kẻ ấy lại lừa dối mình hết lần này đến lần khác. Trong tình yêu, người càng mạnh mẽ sẽ càng hạnh phúc.

Thế giới hơn 7 tỷ người, không lẽ lại không có người dành riêng cho bạn hay sao? Tại sao cứ phải là người đó và bắt buộc là người đó? Người tệ như vậy yêu làm gì chỉ khiến bản thân mệt mỏi và buồn phiền.

Đừng vì một mối quan hệ không ra gì mà đòi sống chết, làm tổn thương cơ thể của mình. Không yêu được người này, không thể sống chung với nhau đến cuối đời thì chọn lại và yêu một người khác.

Cuộc đời phụ nữ hãy lựa chọn người mang lại nụ cười cho mình, đừng chọn người chỉ mang toàn nước mắt. Hôn nhân là nơi để hạnh phúc chứ không phải là chốn để cam chịu.

Phụ nữ mạnh mẽ yêu được buông được - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ cứ sợ con cái không có gia đình đủ đầy, bản thân lại mang tiếng. Nhưng lại không nghĩ đến nếu tiếp tục, liệu bản thân mình có thấy vui? Họ luôn cố sống vì những điều nhỏ nhặt nhưng lại bỏ lỡ thứ hạnh phúc lớn lao của mình.

Đàn bà trong hôn nhân nhất định phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ để yêu người nên yêu và bỏ người nên bỏ. Mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho con. Mạnh mẽ để người đàn ông kia vừa thương vừa nể.

Đàn bà mạnh mẽ đừng dại hai lần trong một mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng vốn là nhân duyên khó khăn lắm mới tìm được nhau. Tuy nhiên không cảm thấy hạnh phúc thì bạn cũng có quyền rời đi. Khi biết người đàn ông đó phản bội mình, bạn cũng có quyền bỏ anh ấy.

Không việc gì cứ phải ở lại chọn cách tha thứ rồi cam chịu ngày này qua tháng nọ. Làm như vậy, anh ấy chẳng những không biết ơn mà còn nghĩ bạn quá dễ dãi mà thôi. Anh ấy sẽ lợi dụng sự yếu đuối đó của bạn để bao biện cho những sai lầm của mình.

Phụ nữ yếu đuối vốn không thể nào làm chủ được cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này, có hai loại phụ nữ một là yếu đuối, hai là mạnh mẽ. Người yếu đuối luôn cần chỗ dựa, người mạnh mẽ chẳng cần đến ai cũng có thể đứng vững vàng trên đôi chân của mình. Mà người mạnh mẽ lúc nào cũng có thể tự chủ, tự tìm hạnh phúc cho mình mà không cần đến bất cứ ai.