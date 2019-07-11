Trở về sau cơn say nắng, đàn ông ngoại tình như tôi giờ đây mới nhận ra nhân tình vốn chỉ là gió thoảng mây bay, ra đường lựa đại đã có dăm ba cô ngã vào lòng, còn vợ mất rồi biết tìm đâu đây.
- Người mẹ ngoại tình khuyên con gái ‘chán quá thì ly hôn rồi muốn làm gì thì làm’
- Tâm sự đàn bà từng trải: Đàn ông lắm tiền không thể dựa dẫm, đẹp trai không đáng tin, chỉ có người tử tế mới là cực phẩm
Đàn ông ngoại tình có gì vẻ vang? Ngoài việc bị người đời chỉ trích, khi trở về càng bẽ bàng đau đớn vì vợ chẳng còn bên cạnh nữa. Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối về khoảng thời gian ăn chơi, bay nhảy của mình.
Vì quá chán nản việc tôi bỏ bê gia đình và mải mê say đắm bên nhân tình nên vợ tôi đã chủ động ly hôn rồi đưa con về nhà ngoại. Những chuỗi ngày sống một mình trong căn nhà nhỏ, tôi vô cùng cô đơn và buồn tủi.
Nhất là những ngày lễ Tết không có vợ con ở nhà, tôi cảm thấy nhà chẳng còn là nhà nữa. Ngày đó nơi đây đã từng có rất nhiều tiếng cười hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ mình tôi lủi thủi. Mỗi ngày về nhà với tôi là một cực hình vô cùng lớn. Tôi cảm thấy sợ hãi về việc phải sống một mình từ bây giờ đến cuối đời.
Giờ đây tôi mới nhận ra nhân tình vốn rất dễ có được. Chỉ cần có tiền, bước ra đường lắm cô ngã vào lòng. Còn vợ khi đã mất đi rồi không thể nào tìm lại được. Đừng nghĩ cô ấy sẽ mãi ở nhà đợi bạn. Khi đã quá mệt mỏi, cô ấy sẽ buông bỏ tất cả.
Đàn ông chỉ thích những thứ hào nhoáng, đẹp đẽ nhất thời nhưng lại bỏ lỡ nghĩa một đời. Sau cơn say nắng đó, có quá nhiều thứ mà tôi đã tự nghiệm ra cho bản thân mình. Tôi cảm thấy mình thật sự quá hèn hạ khi đã phản bội vợ. Vui chơi nhất thời nhưng lại bỏ lỡ thứ quý giá nhất mà cả đời cũng không bao giờ có lại được.
Tôi đã thật sự hối hận về những điều mình đã làm. Đàn ông ơi, đừng vì thỏa mãn nhất thời mà cả đời không yên giấc. Một khi vợ đã quá thất vọng về bạn và chọn cách ra đi, bạn chẳng bao giờ tìm lại được nữa.