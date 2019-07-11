Tâm sự đàn ông ngoại tình: Nhân tình ra đường chọn đại đã có vài ba cô, vợ mất rồi biết tìm nơi đâu!

Tâm sự gia đình 11/07/2019 15:14

Trở về sau cơn say nắng, đàn ông ngoại tình như tôi giờ đây mới nhận ra nhân tình vốn chỉ là gió thoảng mây bay, ra đường lựa đại đã có dăm ba cô ngã vào lòng, còn vợ mất rồi biết tìm đâu đây.

Đàn ông ngoại tình có gì vẻ vang? Ngoài việc bị người đời chỉ trích, khi trở về càng bẽ bàng đau đớn vì vợ chẳng còn bên cạnh nữa. Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối về khoảng thời gian ăn chơi, bay nhảy của mình.

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Đàn ông ngoại tình rồi sẽ có ngày hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Vì quá chán nản việc tôi bỏ bê gia đình và mải mê say đắm bên nhân tình nên vợ tôi đã chủ động ly hôn rồi đưa con về nhà ngoại. Những chuỗi ngày sống một mình trong căn nhà nhỏ, tôi vô cùng cô đơn và buồn tủi.

Nhất là những ngày lễ Tết không có vợ con ở nhà, tôi cảm thấy nhà chẳng còn là nhà nữa. Ngày đó nơi đây đã từng có rất nhiều tiếng cười hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ mình tôi lủi thủi. Mỗi ngày về nhà với tôi là một cực hình vô cùng lớn. Tôi cảm thấy sợ hãi về việc phải sống một mình từ bây giờ đến cuối đời.

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Nhân tình chỉ cần muốn là có, còn vợ mất đi rồi không tìm lại được - Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây tôi mới nhận ra nhân tình vốn rất dễ có được. Chỉ cần có tiền, bước ra đường lắm cô ngã vào lòng. Còn vợ khi đã mất đi rồi không thể nào tìm lại được. Đừng nghĩ cô ấy sẽ mãi ở nhà đợi bạn. Khi đã quá mệt mỏi, cô ấy sẽ buông bỏ tất cả. 

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Đàn ông ngoại tình như tôi vô cùng hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chỉ thích những thứ hào nhoáng, đẹp đẽ nhất thời nhưng lại bỏ lỡ nghĩa một đời. Sau cơn say nắng đó, có quá nhiều thứ mà tôi đã tự nghiệm ra cho bản thân mình. Tôi cảm thấy mình thật sự quá hèn hạ khi đã phản bội vợ. Vui chơi nhất thời nhưng lại bỏ lỡ thứ quý giá nhất mà cả đời cũng không bao giờ có lại được.

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Tôi cảm thấy tiếc nuối về khoảng thời gian vui chơi, bay nhảy của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã thật sự hối hận về những điều mình đã làm. Đàn ông ơi, đừng vì thỏa mãn nhất thời mà cả đời không yên giấc. Một khi vợ đã quá thất vọng về bạn và chọn cách ra đi, bạn chẳng bao giờ tìm lại được nữa. 

Đàn ông ngoại tình, phụ nữ hãy thản nhiên uống ngụm trà và chờ xem hạnh phúc đó được bao lâu

Đàn ông ngoại tình, phụ nữ hãy thản nhiên uống ngụm trà và chờ xem hạnh phúc đó được bao lâu

Đàn ông ngoại tình, phụ nữ đừng nổi giận đánh ghen làm gì cho mệt người. Hãy bình tĩnh uống ngụm trà nóng rồi chờ xem thứ hạnh phúc tạm bợ đó có thể tồn tại được bao lâu.

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