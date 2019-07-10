Tâm sự đàn bà từng trải: Đàn ông lắm tiền không thể dựa dẫm, đẹp trai không đáng tin, chỉ có người tử tế mới là cực phẩm

Thuở mười tám đôi mươi, các cô nàng thường đặt ra cho mình hình mẫu bạn trai lý tưởng như cao ráo, đẹp trai. Lớn lên một chút, họ thích người đàn ông thành đạt. Sau đó, họ lại mê kiểu đàn ông trưởng thành và có sự nghiệp.

Trong suy nghĩ của đàn bà từng trải , đàn ông lắm tiền chỉ xem phụ nữ là thứ tiêu khiển, đàn ông đẹp chỉ xem phụ nữ là vật trang trí của mình. Còn đàn ông thành đạt chỉ xem phụ nữ là cái bóng mờ nhạt. Suy cho cùng chỉ có đàn ông tử tế mới trân trọng người phụ nữ của mình.

Với đàn bà từng trải, đàn ông chẳng cần lắm tiền, bởi khi có điều kiện họ lại cho mình cái quyền được yêu thương thêm dăm ba cô nàng khác. Đàn ông chẳng cần đẹp trai, bởi "tốt mã rã đám". Đàn ông chẳng cần quá thành đạt, bởi càng thành công càng xem thường phụ nữ.

Nhưng sau vấp ngã, tổn thương, phụ nữ chỉ trân trọng người đàn ông tử tế. Sự tử tế của đàn ông sẽ mang lại nụ cười và hạnh phúc cho người phụ nữ.

Suy cho cùng đàn ông chỉ cần tử tế là đủ. Tử tế ở đây là sẵn sàng xắn tay vào bếp rửa bát, phụ vợ nấu cơm. Tử tế ở đây là sẵn sàng làm những điều nhỏ nhặt nhất trong nhà để đỡ đần gánh nặng cho vợ.

Đàn ông tử tế luôn mang lại hạnh phúc cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông cứ tưởng bản thân phải làm chuyện đao to búa lớn thì đàn bà mới nể trọng. Tuy nhiên đó là suy nghĩ sai lầm. Bởi đàn bà sẽ nể người sẵn sàng đứng trong bếp chịu nóng nực để nấu cho vợ con những bữa ăn ngon lành. Phụ nữ sẽ ngưỡng mộ người đàn ông sẵn sàng cầm cây chổi quét nhà và chăm con để vợ có thể nằm nghỉ ngơi một chút. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ khiến đàn ông ghi điểm trong mắt phụ nữ chứ chẳng cần gì quá to lớn.

Người đàn ông thương vợ sẽ không bao giờ làm tổn thương người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ chỉ muốn có được một mái nhà bình yên bên cạnh một người chồng tử tế. Họ chỉ cần người chồng không rời bỏ mình khi đau ốm, bệnh tật. Chỉ cần một người có thể hỏi vợ một câu “hôm nay em có mệt không?”. Như vậy đã là quá đủ để họ tận tụy cả cuộc đời này rồi.

Đàn bà từng trải chẳng cần người lắm tiền nhiều của, cũng chẳng cần người quá đẹp trai. Với họ, đàn ông tử tế đã là cực phẩm rồi. Tiền bạc quan trọng nhưng chẳng có gì quý hơn tình cảm dành cho nhau.

Phụ nữ dang dở một lần hãy chọn người tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Nhan sắc rồi sẽ tàn phai theo thời gian. Công danh, sự nghiệp không khéo giữ cũng biến mất. Suy cho cùng, phụ nữ chỉ cần một người chồng tử tế bên cạnh.