Phụ nữ thà độc thân chứ đừng tự hạ ĐỘC mình trong hôn nhân

Tâm sự gia đình 07/07/2019 08:50

Phụ nữ độc thân được cứ thoải mái tận hưởng đến khi nào sẵn sàng rồi hãy kết hôn, đừng yêu vội cưới vàng rồi tự uống thuốc độc trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Xã hội ngày nay, phụ nữ độc thân ngày càng nhiều. Độc thân xinh đẹp, độc thân khỏe mạnh và độc thân yêu đời. Đây là những tiêu chí mà phụ nữ hiện đại đặt ra cho bản thân mình. Có lẽ họ đã quá chán cuộc sống hôn nhân.

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Phụ nữ độc thân không có gì xấu, miễn là họ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Họ nhìn đâu cũng thấy cảnh chồng đánh vợ, vợ đánh chồng rồi ngoại tình, phản bội. Những điều này khiến người trẻ dần đánh mất nhiều niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Hôm nay nghe cô diễn viên này, anh tài tử kia ly hôn, bạn lại vỡ mộng và tiếc nuối cho một chuyện tình cổ tích.

Ngày mai nghe tin ca sĩ này phản bội bạn gái, bạn lại tặc lưỡi ngán ngẫm tình yêu ở đời sao chán quá. Bạn sợ yêu, sợ cưới nhưng rồi cũng sẽ yêu sẽ cưới. Tuy nhiên phải là đúng lúc, đúng thời điểm chứ đừng yêu vội cưới vàng rồi tự hạ độc chính mình trong hôn nhân.

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Hãy lấy chồng khi bản thân đã thật sự sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều cặp đôi khi yêu rất mặn nồng, tưởng chừng không thể sống thiếu nhau. Nhưng khi về chung một nhà rồi lại thích mạnh ai nấy sống. Đây là trường hợp xảy ra rất nhiều trong xã hội ngày nay. Có lẽ vì tình cảm giữa họ chưa đủ đậm sâu, cũng có lẽ là vì ngoài kia có quá nhiều cám dỗ.

Thế nên có nhiều người phụ nữ thường vỡ mộng khi cuộc hôn nhân của mình vốn chẳng phải cổ tích. Bản thân họ cảm thấy vô cùng cô đơn, chỉ muốn thoát ra ngay lập tức vì quá ngột ngạt và sợ hãi. Vì vậy hãy độc thân cho đến khi tìm được người thích hợp. Đừng thấy bạn bè cưới rồi cũng muốn cưới theo cho có tụ.

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Phụ nữ độc thân cứ hưởng thụ những điều mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người có hạnh phúc và sự lựa chọn khác nhau. Phụ nữ sinh ra không phải ai cũng đặt ra cho mình mục tiêu 22 tuổi có công việc ổn định, 25 tuổi lấy chồng, 26 tuổi sinh con. Chẳng có quy tắc nào trong cuộc sống cả và bạn cũng không thể sống theo mục tiêu của người khác. 22 tuổi người ta có công việc, bạn cũng có thể theo đuổi những đam mê khác.

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Đừng vội kết hôn rồi tự uống thuốc độc trong cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

25 tuổi người ta kết hôn, bạn cũng có thể theo đuổi sự nghiệp của mình. 26 tuổi người ta sinh con, bạn vẫn có thể một mình xách balo lên và đi. Chỉ cần làm những điều mình thích, vậy là hạnh phúc. Đừng sợ độc thân bởi nếu không khéo hôn nhân lại là liều thuốc độc đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hãy kết hôn khi đã sẵn sàng, chứ đừng cưới vội rồi lỡ làng cả đời.

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