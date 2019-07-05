Gửi người phụ nữ cô đơn trong hôn nhân: Đời còn dài, đừng vì một người mà đau lòng mãi như vậy

Những người phụ nữ cô đơn trong hôn nhân ơi, đời này còn dài, đừng vì một người mà phiền lòng mãi như vậy, buông được cứ buông, đừng sống những chuỗi ngày tạm bợ.

Phụ nữ cô đơn trong hôn nhân là người đáng thương nhất. Lấy chồng cũng như không, có chồng mà trong lòng lúc nào cũng lạnh lẽo, mệt mỏi. Bạn tôi là kiểu phụ nữ mẫu mực. Bởi cô ấy trưởng thành trong gia đình gia giáo, mẹ và bà là những người phụ nữ một lòng vì chồng con. Phụ nữ cô đơn chỉ muốn rời đi vì đã quá mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet Mới lấy chồng hai năm nhưng hôm qua cô ấy đã gọi cho tôi khóc lóc nói tuần sau vợ chồng sẽ ra tòa ly hôn. Tôi hỏi tại sao, cô ấy nói không còn hợp nhau nữa. Tôi hỏi thêm, mẹ bạn chấp nhận cho bạn làm như vậy hay sao? Cô ấy nói những chuyện khác có thể nghe theo mẹ nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, không thể làm hài lòng người khác mà buồn lòng mình được.

Bạn tôi nói muốn ly hôn vì quá cô đơn trong cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet Hẹn nhau ở quán cà phê cũ, bạn ngồi trước mặt tôi, gương mặt tiều tụy thấy rõ. Bạn kể từ khi lấy nhau, chồng thường xuyên đi công tác, không có nhiều thời gian ở nhà. Tôi nói đặc thù công việc của anh như vậy, là vợ phải thông cảm. Bạn nói mình không ích kỷ như vậy. Quan trọng là trong lòng anh không hề có mẹ con bạn. Anh ấy chưa thật sự xem bạn là vợ mình. Bản thân là một người mẹ, người vợ trong gia đình, bạn có quyền biết chồng mình làm gì đi đâu. Nhưng mọi thứ về anh, bạn đều chẳng biết gì. Có khi người ngoài còn rõ hơn bạn. Anh giỏi che giấu, không muốn vợ xen quá nhiều vào đời sống riêng tư của mình.

Phụ nữ ly hôn vốn không đáng sợ, chỉ cần bình yên là đủ - Ảnh minh họa: Internet Bạn cũng tôn trọng chồng nhưng việc này dần dần khiến bạn mất sự nhẫn nại. Một người quá xem trọng công việc, còn một người thì lại muốn có một gia đình êm ấm. Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, dẫn đến không có tiếng nói chung. Bạn xem trọng cuộc hôn nhân này, còn anh thì không. Bạn xem trọng gia đình chồng, còn anh thì xem cha mẹ vợ chỉ là người dưng. Chỉ việc này thôi đã khiến bạn cảm thấy cô đơn và tủi thân trong cuộc hôn nhân của chính mình. Sau cùng, bạn chọn cách ly hôn để giải thoát cho mình, cũng như cho chồng cuộc sống riêng tư mà anh mong muốn. Phụ nữ sợ nhất là cô đơn trong chính căn nhà của mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi nghĩ cũng đúng, cuộc đời còn dài như vậy, cớ sao phải vì một người mà đau lòng mãi được. Hôn nhân đã không hạnh phúc thì chẳng thể nào cứ miễn cưỡng sống bên nhau. Vì một người mà phí phạm thanh xuân là điều chẳng đáng. Tốt nhất là buông được cứ buông, không cần phải chịu đựng nhau.

Phụ nữ 30 phải biết những loại cơm không nên ăn, những câu không nên nói và kiểu đàn ông không nên yêu Dưới đây là những điều phụ nữ 30 cần biết để không bị khinh thường, đồng thời cũng tự bảo vệ bản thân trước cuộc đời lắm thị phi, sóng gió này.

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