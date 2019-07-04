Chị họ tôi lấy chồng nghèo , lại còn xa xứ nhưng cuộc sống hôn nhân của chị rất hạnh phúc. Bởi vậy lấy chồng nghèo về vật chất, tiền bạc không đáng sợ bằng người có những đặc điểm này. Phụ nữ nên biết để chọn đúng người, sau này cuộc sống cũng nhẹ nhàng, dễ thở hơn.

Họ hèn nhát và không bao giờ quyết tâm đổi đời. Nếu cứ như vậy, suốt đời cũng chẳng thể nào làm giàu được. Đàn ông quan trọng nhất là ý chí và nghị lực chứ không phải túi tiền. Tiền rồi cũng sẽ xài hết, chỉ những người có ý chí mới có thể làm ra tiền và cho vợ con một cuộc sống tốt nhất.

Đàn ông nghèo tiền bạc còn chấp nhận được vì có thể bản thân họ không may mắn. Nhưng đàn ông mà nghèo về ý chí thì suốt đời chẳng thể mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Kiểu đàn ông này không có ý chí, không biết nỗ lực hay phấn đấu.

Nghèo kiến thức

Đàn ông nghèo kiến thức rất khó để nói cho họ hiểu được một vấn đề nào đó. Người không có kiến thức sẽ khó theo kịp thiên hạ và mãi giậm chân tại chỗ không thể tiến thân.

Đàn ông nghèo kiến thức không nên lấy làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có người chồng như thế này, xem như cuộc đời đàn bà vô cùng bất hạnh. Bởi phụ nữ mà cầm tay chỉ việc, bảo ban, dạy dỗ chồng như con thì sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ. Sớm muộn gì cuộc hôn nhân cũng đến hồi kết khi chẳng may đụng chạm đến lòng tự trọng của chồng.

Nghèo tình yêu

Trong hôn nhân sợ nhất là kiểu đàn ông nghèo tình yêu đối với vợ. Kiểu người này không quan tâm đến gia đình. Họ thích nhận nhiều hơn là hồi đáp hay cho đi. Họ chỉ thích được người khác chăm sóc thay vì quan tâm đến người khác.

Đàn ông nghèo tình yêu sẽ không mang lại hạnh phúc cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mà lấy phải chồng vô tâm, nghèo tình yêu dành cho vợ như thế này quả thật rất bất hạnh. Mà trong hôn nhân, phụ nữ lại cần rất nhiều tình thương để có thể duy trì mối quan hệ của mình. Người cần nhưng người kia lại không thể cho, sớm muộn gì hôn nhân cũng sẽ chấm dứt trong đau khổ.

Nghèo nhận thức

Đàn ông nghèo nhận thức sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này thường không biết được bản thân đang làm gì và có những hành động khiến người phụ nữ của mình tổn thương bất cứ lúc nào, chẳng hạn như ghen tuông quá mức. Không biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, họ cũng có thể ghen tuông vô cớ và đổ hết lỗi cho người vợ. Đây là kiểu người không thể cảm thông cho người khác. Phụ nữ lấy phải khổ sở không ai thấu.