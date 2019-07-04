Người thứ ba như tôi nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày bị cướp chồng

Tâm sự gia đình 04/07/2019 11:20

Người thứ ba như tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến việc có một ngày mình lại bị người khác cướp chồng, không thể ngờ bản thân lại trở thành nạn nhân.

Tôi trở thành người thứ ba, kẻ cướp chồng thiên hạ nhưng không nghĩ quả báo lại đến nhanh như vậy. Hả hê, hạnh phúc chưa được bao lâu thì chồng tôi cũng tòm tem với người đàn bà khác. 

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Người thứ ba như tôi không ngờ đến một ngày lại trở thành nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

2 năm trước, tôi và anh là đồng nghiệp cùng công ty. Anh ăn nói giỏi giang, lại dẻo miệng nên có rất nhiều người chết đứ đừ ngay lần đầu tiếp xúc với anh, trong đó có tôi. Cũng vì mê đắm anh mà tôi một mực tranh giành cho bằng được người đàn ông này. Khi đó tôi bất chấp đúng sai, chỉ biết tôi yêu anh và cần có anh trong cuộc đời này.

Tôi chỉ muốn chiếm hữu người đàn ông đó. Tôi làm đủ mọi cách để chia rẽ tình cảm gia đình anh, làm mọi việc để anh cảm thấy chán vợ mình hơn. Và cuối cùng tôi đã thành công. Anh ly hôn vợ, tôi là người vui vẻ và hả hê nhất. Chúng tôi làm đám cưới không lâu sau đó.

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Hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi đã bị người khác cướp chồng - Ảnh minh họa: Internet

Anh mua nhà để vợ chồng tôi có không gian riêng và tôi cũng đỡ khoản làm dâu như vợ anh ngày trước. Tôi vô cùng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân màu hồng chỉ vỏn vẹn một năm rưỡi. Nửa năm còn lại, vợ chồng tôi chỉ cãi nhau. Tôi biết anh đang qua lại với người đàn bà khác.

Cô ta là đối tác anh gặp vài lần rồi tán tỉnh lẫn nhau. Tôi điên tiết khi biết chồng mình lăng nhăng bên ngoài. Ngày nào về tôi cũng nói những lời khó nghe để chì chiết, đay nghiến anh. Cũng vì vậy mà anh chán nản nên không thường xuyên ở nhà. Tôi không ngờ quả báo của kẻ thứ ba lại đến sớm như vậy.

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Người thứ ba đáng bị quả báo - Ảnh minh họa: Internet

Đúng thật là không có hạnh phúc nào bền vững khi xây dựng trên nỗi đau của người khác. Và giờ đây tôi đã thấu hiểu được những cảm giác mà vợ anh đã chịu năm xưa. Tôi đã phải gánh chịu hết thảy những đớn đau đó trong khi bụng mang dạ chửa. Mang thai mà ngày nào tôi cũng khóc rồi rơi vào trầm cảm thai kỳ.

Anh không hề hay biết chuyện này mà mải mê bên nhân tình mới. Có lần anh còn mắng một câu khiến tôi vô cùng tổn thương. Anh nói tôi cũng là kẻ thứ ba cướp chồng thiên hạ nên không có quyền lên tiếng mắng chửi nhân tình của anh.

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Tôi đã mất chồng vào tay người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó tôi bàng hoàng nhận ra, đây là quả báo mà mình đáng nhận sau những sai lầm tày trời trong quá khứ. Trên đời này tất cả đều có nhân quả, chẳng qua là đến sớm hay muộn mà thôi.

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