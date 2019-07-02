Phụ nữ đã qua một đời chồng sống không thẹn với lòng là được

Phụ nữ đã qua một đời chồng đừng sợ gì cả, hãy sống kiêu ngạo như đóa hoa nở rộ lần hai. Bạn phải luôn xinh đẹp và tỏa ngát hương thơm khiến ai cũng nể phục và muốn sở hữu cho bằng được.

Phụ nữ đã qua một đời chồng bước ra đường phải thật kiêu hãnh. Nói năng, đi đứng cũng phải có khí chất. Hãy luôn tâm niệm một điều bạn đáng được hạnh phúc, đáng tìm được người xứng đáng hơn người cũ. Ly hôn rồi hãy sống cho thật tốt, đi làm kiếm tiền và đừng nhờ vả ai. Phụ nữ đã qua một đời chồng hãy sống kiêu hãnh như những đóa hoa - Ảnh minh họa: Internet Tôi tin rằng ông trời sẽ đền đáp lại cho những người đã chịu nhiều thiệt thòi một cách xứng đáng nhất. Minh chứng là người chị đồng nghiệp của tôi. Chị ấy ly hôn chồng đã được nửa năm nay.

Khoảng thời gian chị sống bên người chồng cũ vô cùng mệt mỏi, ngày nào đi làm cũng thấy gương mặt chị phờ phạc, hốc hác. Nhưng từ khi bỏ chồng, chị đã biết cách chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Hãy thật xinh đẹp và tỏa ngát hương thơm cho cuộc đời này - Ảnh minh họa: Internet Quả thật phụ nữ xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai. Phụ nữ xinh đẹp nhất khi tự do. Thế nên đổ vỡ một lần hay hai lần cũng chẳng sao đâu, phụ nữ ơi! Quan trọng là cách bạn đối diện với mọi việc xảy đến với mình. Như chị đồng nghiệp của tôi, từ ngày đổ vỡ, chị đã biết yêu thương mình. Ngoài ra chị còn tranh thủ đi học ban đêm để trau dồi kiến thức. Cuộc sống như vậy không phải là vừa bổ ích, vừa tốt đẹp hơn sao?

Phụ nữ sau ly hôn phải học cách đối diện với những khó khăn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khi đã ly hôn rồi hãy như đóa hoa nở rộ lần hai, càng xinh đẹp càng thơm ngát. Sống sao không thẹn với lòng và con cái là được. Hãy cho kẻ bội bạc thấy rằng không có anh ta, bạn cũng có thể sống tốt. Không có anh ta, cuộc sống này vẫn tiếp diễn và bạn vẫn xinh đẹp. Cuộc đời phụ nữ không tiền, không sắc mới lận đận chứ không chồng vẫn sống tốt. Thế nên hãy sống thật kiêu hãnh dù có bất cứ biến cố gì lớn xảy ra trong cuộc đời. Người phụ nữ như đóa hoa càng bị vùi dập càng phải kiên cường mà vượt lên. Hãy như đóa hoa không chỉ đẹp mà còn thơm tho. Quan trọng là đừng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý hay trái với lương tâm của mình. Dù có bất cứ biến cố gì cũng phải sống thật tốt - Ảnh minh họa: Internet Hãy để người khác nhìn vào rồi phải trầm trồ thán phục. Phụ nữ nên biết loài hoa trong bão tố vẫn nở, vẫn tồn tại luôn được trân trọng. Phụ nữ trong đau khổ vẫn có thể nở nụ cười xinh đẹp kiêu ngạo với cuộc đời này, sớm muộn gì cũng sẽ có được hạnh phúc.

Phụ nữ khôn ngoan phải làm chủ những điều này, bạn nắm được bao nhiêu? Phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết làm chủ những điều này, phải giữ được giá trị của mình trước tất cả đàn ông trong thiên hạ, tuyệt đối không được đánh mất.

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