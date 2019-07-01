Phụ nữ tuổi 40 ngoại tình bị xã hội lên án, nhưng với tôi đó là hạnh phúc, là khao khát được yêu thương sau những tháng ngày đau khổ.

Phụ nữ tuổi 40 ngoại tình là điều gì đó rất đáng kinh tởm. Tôi phải chịu rất nhiều sự chỉ trích của dòng họ, bà con hàng xóm. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy bản thân rất vui vẻ. Có phải là tôi khổ quá hóa điên rồi không? Phải chăng vì đã quá bất hạnh nên khi tìm được một chút niềm vui, tôi liền cho đó là hạnh phúc? Phụ nữ tuổi 40 ngoại tình bị cả xã hội lên án - Ảnh minh họa: Internet Tôi đã từng suy nghĩ khá nhiều về việc cặp kè với người đàn ông nhỏ hơn mình 4 tuổi. Nhưng khi thấy bản thân ngày càng trẻ hơn, yêu đời hơn, tôi không còn hối hận nữa. Tôi chọn ngoại tình ở độ tuổi này là vì không đủ can đảm làm điều này sớm hơn. Đến khi quá mệt mỏi, tôi mới chọn con đường này.

Tôi đã thoát được những chuỗi ngày u ám và buồn tủi - Ảnh minh họa: Internet Tôi đã từng rất sợ bị lên án, chê trách nhưng rồi nghĩ lại cuộc đời mình còn bao nhiêu ngày để vui nữa. Mới tuần trước, tôi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn hai. Khi đó trời đất như sụp đổ. Tôi nghĩ bản thân phải làm gì đó để cảm thấy vui hơn. Làm một việc mà từ đó giờ chưa làm, sống ngông cuồng một lần xem sao. Vậy là tôi chọn ngoại tình. Tôi đã sống là chính mình và được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Nói đúng hơn là tôi chọn tìm cho mình một người đàn ông để có thể yêu thương, chiều chuộng mình. Bởi tôi đã quá mệt mỏi với việc chăm lo, sống hết lòng vì người khác lắm rồi. Suốt ngần ấy năm sống trong cuộc hôn nhân đầy đau khổ, bao lần tôi muốn thoát khỏi nó. Nhưng vì con còn quá nhỏ, tôi không thể làm gì khác hơn.

Tôi cảm thấy khá tủi thân khi ở bên chồng - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ nhiều người sẽ chê cười và cho rằng tôi là kẻ “đói tình thương” đến mức đánh đổi phẩm giá của mình. Nhưng họ chưa rơi vào trường hợp như tôi. Lấy chồng năm 20 tuổi, 22 tuổi làm mẹ và kể từ đó cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian. Hết bị mẹ chồng mắng chửi rồi đến chồng, anh em chồng cũng hùa nhau ức hiếp kẻ yếu thế như tôi. Bao đêm tôi khóc ướt gối, bao lần muốn tự sát để giải thoát cho bản thân nhưng hình ảnh của con đã níu tôi lại. Nhiều lần tôi đòi ly hôn nhưng bị chồng đe dọa, lấy con ra làm áp lực. Cuối cùng, tôi đành nín nhịn, chấp nhận. Tôi cứ ngỡ đời mình đã không còn gì vui cho đến khi gặp anh. Tôi biết, phụ nữ tuổi 40 ngoại tình đáng bị lên án nhưng tôi bất chấp tất cả. Bởi từ ngày quen người đàn ông đó, tôi xinh đẹp và trẻ trung hơn rất nhiều. Tôi biết cách chăm sóc bản thân và cảm nhận được sự cưng chiều, yêu thương của người đàn ông đó dành cho mình. Với tôi như vậy đã quá đủ đầy.

Phụ nữ đừng đòi hỏi hôn nhân bình đẳng khi bản thân không kiếm ra tiền Mọi thứ trên cuộc đời này kể cả hôn nhân đều phải dựa vào vật chất mà tồn tại. Phụ nữ phải có tiền mới mong có tiếng nói, mới mong được người đàn ông tôn trọng.

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