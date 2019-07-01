Phụ nữ đừng đòi hỏi hôn nhân bình đẳng khi bản thân không kiếm ra tiền

Mọi thứ trên cuộc đời này kể cả hôn nhân đều phải dựa vào vật chất mà tồn tại. Phụ nữ phải có tiền mới mong có tiếng nói, mới mong được người đàn ông tôn trọng.

Phụ nữ phải có tiền trong tay, phải có năng lực làm việc kiếm ra tiền mới mong được tôn trọng. Bởi mọi sự trên thế gian này đều có quy tắc. Bạn phải có tiền thì mới có quyền. Có tiền trong tay, lời nói của bạn cũng được tôn trọng hơn, nhất là trong hôn nhân. Phụ nữ phải có tiền, đàn ông mới tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet Thử nhìn vào thực tế mà xem, phụ nữ ở nhà nội trợ, đàn ông chỉ xem là “máy đẻ”, là osin. Còn người phụ nữ có công việc đàng hoàng, kiếm được tiền thì tự dưng lại trở thành quý bà, quý cô trong mắt mọi người.

Phụ nữ lấy chồng là hành trình gian nan và vất vả. Người khôn sẽ sống tốt, kẻ dại mãi cô đơn trong cuộc hành trình này. Người khôn sẽ tự biết kiếm tiền và chi trả cho những bữa ăn, bộ quần áo mình mua. Kẻ dại chỉ chờ đợi chồng mua đồ khi tâm trạng anh ấy vui vẻ. Khi chồng không vui, họ chấp nhận trở thành bao cát để anh ấy trút giận. Phụ nữ phải có tiền, hôn nhân mới mong bình đẳng - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống hôn nhân như vậy quả thật là mệt người, nhọc mình. Thế nên phụ nữ ơi, dù có là tiểu thư hay công chúa gì đi chăng nữa cũng phải đi làm. Đàn ông thích được nuôi và chở che cho người phụ nữ của mình. Nhưng họ lại ghét kiểu phụ nữ suốt ngày ăn bám, không có năng lực kiếm ra tiền.

Nhiều phụ nữ đòi hỏi quyền bình đẳng trong hôn nhân. Họ cho rằng vợ chồng phải làm việc nhà cùng nhau. Họ cho rằng chồng cũng phải biết rửa bát, nấu cơm. Tuy nhiên kiếm được tiền đi rồi hãy đòi hỏi. Khi có tiền trong tay, phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet Chị dâu tôi giỏi giang, kiếm được tiền, cùng chồng lo cho gia đình hai bên. Có lần tôi sang nhà chơi, chị ngồi tiếp chuyện với tôi, anh thì chơi với con gái. Chốc lát chị lại nhờ anh lấy nước, gọt trái cây. Tưởng chừng điều này sẽ khiến anh khó chịu nhưng anh lại vui vẻ làm. Anh giúp vợ rửa bát khi chúng tôi ăn cơm xong. Anh giúp vợ lau nhà, phơi đồ. Những gì chị nhờ, anh đều làm nhanh chóng. Tôi thấy đây mới là bản lĩnh của người phụ nữ. Và quan trọng là người phụ nữ đó phải kiếm được tiền. Phụ nữ phải có tiền, đàn ông mới tôn trọng, mới mong có quyền bình đẳng trong hôn nhân. Phụ nữ kiếm được tiền, khi đó mọi lời nói và cử chỉ của đàn ông cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và nếu có lấy nhầm chồng vô tâm cũng chẳng sợ cô đơn hay nghèo khổ. Đàn ông sẽ tôn trọng và trân quý những người phụ nữ bản lĩnh, có năng lực kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet Có hai điều phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm đó là phải đẹp và có tiền. Khi đẹp, bạn sẽ chiếm được sự thủy chung và tôn trọng từ người đàn ông của mình. Suy cho cùng phụ nữ có tiền trong tay, mọi thứ sẽ thuận theo ý bạn muốn.

Đàn ông sau ly hôn chỉ vui nhất thời nhưng cô đơn, lạc lõng cả một đời Đàn ông sau ly hôn thời gian đầu vui vì chẳng ai quản thúc nhưng dần dần cảm thấy cô đơn và lạc lõng vì thành công không ai san sẻ, thất bại không ai động viên.

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