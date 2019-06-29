Đàn ông sau ly hôn chỉ vui nhất thời nhưng cô đơn, lạc lõng cả một đời

Tâm sự gia đình 29/06/2019 14:39

Đàn ông sau ly hôn thời gian đầu vui vì chẳng ai quản thúc nhưng dần dần cảm thấy cô đơn và lạc lõng vì thành công không ai san sẻ, thất bại không ai động viên.

Đàn ông sau ly hôn giống như con chim được phóng thích khỏi chiếc lồng sắt giam giữ bao lâu nay. Nhưng một khi cánh đã mỏi thì họ chẳng biết tìm nơi đâu để bấu víu, để nương tựa.

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Đàn ông sau ly hôn thoải mái có nhưng cô đơn cũng không thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tôi ly hôn vợ được hơn nửa năm nay. Quay trở lại cuộc sống độc thân quả thật rất thoải mái. Mỗi ngày đều có thể tụ tập bạn bè đồng nghiệp uống vài chai thư giãn. Chẳng còn gánh nặng nào mỗi khi trở về nhà, đó là điều mà tôi mong muốn bao lâu nay. Nhưng dần dần tôi lại cảm thấy vô cùng cô đơn và lạc lõng.

Mỗi ngày đi làm về đều lủi thủi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa một mình. Ốm đau chẳng ai quan tâm, thất bại chẳng ai ngó ngàng. Thành công cũng chẳng có người san sẻ. Nhớ thời gian đó, công việc của tôi gặp nhiều khó khăn, chỉ muốn có một người để an ủi, nhìn đi nhìn lại vẫn không có ai. Tôi cảm thấy mệt mỏi và vô cùng trống rỗng.

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Đàn ông sau đổ vỡ dường như mất thăng bằng trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nào tôi cũng dùng đến rượu bia để quên sầu khiến bản thân mắc bệnh nặng. Tôi không nghĩ nửa đời còn lại của mình lại cô đơn trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo đó. Tôi không nghĩ vợ con lại là liều thuốc mà tôi cần nhất bây giờ. Ngày đó tôi đã từng chối bỏ hạnh phúc, giờ muốn có lại cũng chẳng được. Tôi cảm thấy bản thân bất lực và vô cùng mệt mỏi.

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Tôi nhận ra ở bên cạnh vợ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống đàn ông sau ly hôn không có vợ quả thật là những chuỗi ngày giông bão. Tôi dần mất đi phương hướng và mục đích sống của cuộc đời mình. Tôi dần mất đi những lý tưởng của bản thân. Ngày còn có vợ, cô ấy luôn động viên và an ủi mỗi khi tôi mệt mỏi. Giờ không có vợ bên cạnh, tôi mới nhận ra những lời cô ấy nói quý giá đến dường nào.

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Đàn ông sau ly hôn chỉ mong mỏi có được một mái ấm như xưa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ai đó hỏi đàn ông hối hận sau ly hôn có thật không? Tôi chính là ví dụ. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận với những quyết định của mình. Vui vẻ, tự do chỉ là nhất thời nhưng cô đơn và lạc lõng lại theo cả đời. Có lẽ thất bại lớn nhất cuộc đời tôi đó chính là đánh mất hạnh phúc này, đánh mất người vợ tào khang.

Đàn ông ơi, hãy trân trọng những gì mình đang có, nhất là vợ, đừng để mất đi rồi mới hối hận. Đừng để bản thân sống trong dằn vặt suốt cuộc đời này. Vợ là món quà quý báu nhất của mỗi người đàn ông. Có vợ là có tất cả, mất vợ là mất tất cả.

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