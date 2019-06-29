Tâm sự đàn bà ngoại tình: Tôi sống trong bất hạnh đến hóa rồ!

Tâm sự gia đình 29/06/2019 10:48

Đàn bà ngoại tình như tôi rất đáng bị chê trách nhưng sống trong bất hạnh quá lâu khiến bản thân tôi chỉ muốn làm gì đó để giải thoát cho chính mình.

Người ta gọi tôi là đàn bà ngoại tình, đàn bà lăng loàn, có chồng con rồi mà còn mơ mộng đến trai trẻ. Tôi biết một khi đã chọn con đường này rồi thì có giải thích hay lý do gì cũng không thể nào gột rửa sạch tội lỗi được. Nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn.

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Đàn bà ngoại tình như tôi vì bất hạnh quá nên mới sa vào con đường này - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác khi gặp Tân, người đàn ông nhỏ hơn tôi 4 tuổi thật sự rất đặc biệt. Anh là người mang lại cho tôi những cảm xúc chưa bao giờ có ở chồng. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng anh lúc nào cũng trưởng thành và chững chạc.

Ở bên cạnh anh, tôi chẳng cần phải gồng mình mạnh mẽ, cũng chẳng cần phải tỏ ra mình ổn. Khi buồn, khi tủi thân, tôi có thể khóc trên vai anh. Khi vui, khi hạnh phúc, tôi cũng có thể chia sẻ mọi thứ cùng anh. Với tôi, anh như vị thuốc chữa lành mọi vết thương.

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Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Tân - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc, Tân xuất hiện như một thứ gì đó giúp tôi giải thoát đi những gánh nặng. Tuy biết đàn bà ngoại tình là điều không thể chấp nhận được nhưng không hiểu sao tôi lại chọn con đường khó đi và tàn nhẫn này.

Có lẽ sống bất hạnh trong hôn nhân quá lâu, những suy nghĩ của tôi cũng dần thay đổi. Tôi đã từng lên án phụ nữ ngoại tình nhưng không ngờ bản thân lại chọn con đường này. Tôi đã từng chê trách những người phản bội nhưng bản thân lại là kẻ bội thề. Tôi không mong một ai tha thứ. Tôi cũng chẳng mong ai có thể hiểu mình.

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Tôi được sống là chính mình khi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết đàn bà ngoại tình dù hối lỗi vẫn là thứ bỏ đi nhưng nếu có lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Bởi ở bên Tân là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh là người đã giúp tôi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm cũng như những áp lực trong cuộc sống.

Nhiều lần tôi tự hỏi bản thân rằng đàn bà ngoại tình có còn yêu chồng không? Và bản thân tôi có còn thương chồng không? Thật sự mà nói một khi đã chọn ngoại tình rồi thì đàn bà đã cạn tình. Với họ khi đó hôn nhân chỉ còn lại nghĩa. Mà sống với một người chỉ có nghĩa thì chỉ là bất hạnh.

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Cuộc đời tôi quá bất hạnh nên mới đi đến con đường này - Ảnh minh họa: Internet

Rất khó để đàn bà chọn con đường ngoại tình nhưng khi đã chọn rồi thì có nghĩa họ đã quá bất hạnh trong hôn nhân của mình. Khi đã bị dồn vào đường cùng, họ chỉ muốn vùng lên và phá tan những đạo nghĩa luân thường, phá tan hết những định kiến xưa nay để giải thoát cho mình.

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