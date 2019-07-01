Phụ nữ 30 có quyền ăn ngon mặc đẹp và tự mình chấm dứt những đau khổ này

Phụ nữ 30 đừng sống quá mẫu mực, tự áp đặt những nguyên tắc, gánh nặng trên vai. Thay vào đó, hãy kiêu ngạo ăn ngon, mặc đẹp và tự mình chấm dứt những điều khiến bản thân phải khổ sở và bất hạnh này.

Cuộc sống hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất. Quá khứ chỉ là bước đệm vững chắc cho mỗi người trưởng thành hơn mà thôi. Có quá khứ, bạn mới có được hiện tại và tương lai. Nhưng quá khứ là điều không nên giữ, cũng chẳng nên nhắc lại nhiều lần.

Chẳng còn bé bỏng, phụ nữ 30 nhất định phải chấm dứt những ám ảnh trong quá khứ. Có vậy bản thân mới mong an yên và hạnh phúc. Bởi có những chuyện qua rồi cứ cho qua, đừng nhắc nhớ cũng đừng quá bận lòng làm gì.

Nhúng tay vào chuyện của người khác

Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau. Bạn không sống cuộc đời của họ. Họ cũng chẳng thể hiểu cho cuộc đời của bạn. Vì vậy hãy chấm dứt nỗi khổ khi cứ chen vào cuộc sống của người khác.

Phụ nữ 30 đừng chen vào chuyện của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện của mình hãy tự lo liệu, còn chuyện của người khác cứ phớt lờ. Không phải ai cũng đủ tốt để hiểu cho những lo lắng của bạn dành cho họ. Không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhận ra lòng tốt của bạn. Thế nên hãy vứt bỏ những điều không hay và sống trọn cuộc đời của mình mà thôi.

Nỗi khổ không có tiền

Muốn không nghèo khổ thì hãy đi làm chứ đừng lười biếng. Đừng ngồi không than vãn hay đố kỵ với chiếc đầm của người này, chiếc túi của người kia mà hãy chăm chỉ kiếm tiền. Ở độ tuổi này, bạn đừng cho phép bản thân phải khổ sở vì tiền bạc.

Phụ nữ hãy chấm dứt việc không có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, đừng bị đồng tiền của ai chi phối. Hãy đứng dậy bước ra ngoài và tự kiếm đồng tiền chính đáng. Phụ nữ 30 đừng cho phép bản thân kém cỏi, thua thiệt bất cứ ai.

Nỗi khổ sống vì chồng con

Hãy chấm dứt ngay việc sống vì người khác, có như vậy bạn mới mong bình yên và hạnh phúc. Cuộc đời phụ nữ đừng sống vì ai cả. Khi còn trẻ hãy thương bản thân mình thay vì cứ lo nghĩ cho thiên hạ.

Đừng sống vì người khác nữa, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy chồng sinh con cũng nhất định phải đặt bản thân lên hàng đầu. Có vậy bạn mới mong sống yên ổn và hạnh phúc. Bởi những điều bạn cho đi chưa hẳn người khác đã cảm thông và thấu hiểu. Đôi khi tận tâm cả đời cũng hoàn trắng tay.