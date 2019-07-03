Biết chồng ngoại tình nhưng chị tôi chẳng khóc, cũng chẳng làm to chuyện. Đổi lại chị khá bình tĩnh và thản nhiên như thể chuyện này đã được tiên liệu trước. Thời gian đó, chị cho chồng tự do nhất có thể.

Phụ nữ chẳng cần phải lôi nhau đi đánh ghen hay trở thành sư tử Hà Đông khi chồng ngoại tình . Chỉ cần nắm những bí quyết giữ chồng đơn giản này là được.

Có nhiều phụ nữ thường nghĩ chồng là của mình, mình phải ở bên cạnh anh ấy 24/24. Tuy nhiên hành động đó chỉ khiến đàn ông càng chán nản và mệt mỏi hơn mà thôi.

Bí quyết đầu tiên để có thể giữ được chân chồng là cứ để anh ấy làm những điều mình muốn. Trong hôn nhân nếu không thể cho nhau không gian riêng thì tốt nhất nên đường ai nấy đi. Còn không thì hãy chấp nhận cuộc sống riêng tư của mỗi người.

Đàn bà đừng cứ mãi ràng buộc đàn ông phải như thế này thế kia - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn thích tự do, vì vậy ít ai chấp nhận chuyện bị ràng buộc. Hơn nữa khi cho chồng khoảng thời gian tự do, anh ấy sẽ từ từ nhận ra những gì mình thực sự cần. Khi đó anh ấy sẽ nghiêm túc suy nghĩ về gia đình hơn là cứ bắt ép anh ấy nhất định phải có trách nhiệm.

Bí quyết giữ chồng thứ hai đó là người phụ nữ phải hành xử văn minh. Đừng nổi giận đùng đùng rồi tìm cho bằng được "kẻ thứ ba" để ăn tươi nuốt sống. Người phụ nữ khôn ngoan phải hành xử văn minh.

Bí quyết giữ chồng là phải cư xử thật sự văn minh và thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Ghen cũng phải ghen có văn hóa để được sự tôn trọng và nể phục từ chồng cũng như ả nhân tình. Ghen là gia vị đặc biệt trong cuộc sống hôn nhân nếu biết cách sử dụng. Điều đáng sợ nhất là đàn bà không biết ghen và điều nguy hiểm nhất cũng là đàn ông ghen tuông quá mức.

Có nhiều người khi biết chồng ngoại tình thì ghen lồng lộn như muốn ăn tươi nuốt sống đôi gian phu dâm phụ. Cũng có người ghen nhưng lại không thể hiện ra mặt. Kiểu người này vốn dĩ rất khôn ngoan, ghen nhưng lại nói là mình không ghen và cư xử hết sức ôn hòa với chồng.

Phụ nữ hãy trở thành mèo chứ đừng cư xử như sư tử - Ảnh minh họa: Internet

Tưởng hiền lành nhưng thật ra họ đang ngấm ngầm tìm cách bảo vệ hôn nhân của mình một cách văn minh nhất. Nếu người phụ nữ nào cũng biết cách cư xử như thế này, đàn ông sẽ cảm thấy tự có lỗi và quay về ngay. Bởi đàn ông ngoại tình cũng cần danh dự. Họ sẽ cảm thấy tôn trọng người vợ đã khôn khéo bảo vệ lòng tự tôn cho họ.