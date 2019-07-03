Không cần trở thành ‘sư tử Hà Đông’, vợ khiến chồng sợ chết khiếp khi lỡ ngoại tình nhờ bí quyết này

Phụ nữ yêu 03/07/2019 10:49

Chẳng cần hung dữ như sư tử, phụ nữ cũng thể hiện được uy lực của mình bằng những bí quyết giữ chồng này, chắc chắn đàn ông sẽ sợ chết khiếp khi đã lỡ ngoại tình.

Phụ nữ chẳng cần phải lôi nhau đi đánh ghen hay trở thành sư tử Hà Đông khi chồng ngoại tình. Chỉ cần nắm những bí quyết giữ chồng đơn giản này là được.

Biết chồng ngoại tình nhưng chị tôi chẳng khóc, cũng chẳng làm to chuyện. Đổi lại chị khá bình tĩnh và thản nhiên như thể chuyện này đã được tiên liệu trước. Thời gian đó, chị cho chồng tự do nhất có thể.

bi quyet giu chong 1
Bí quyết giữ chồng khôn ngoan nhất là cho anh ấy cuộc sống tự do - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết đầu tiên để có thể giữ được chân chồng là cứ để anh ấy làm những điều mình muốn. Trong hôn nhân nếu không thể cho nhau không gian riêng thì tốt nhất nên đường ai nấy đi. Còn không thì hãy chấp nhận cuộc sống riêng tư của mỗi người.

Có nhiều phụ nữ thường nghĩ chồng là của mình, mình phải ở bên cạnh anh ấy 24/24. Tuy nhiên hành động đó chỉ khiến đàn ông càng chán nản và mệt mỏi hơn mà thôi.

bi quyet giu chong 2
Đàn bà đừng cứ mãi ràng buộc đàn ông phải như thế này thế kia - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn thích tự do, vì vậy ít ai chấp nhận chuyện bị ràng buộc. Hơn nữa khi cho chồng khoảng thời gian tự do, anh ấy sẽ từ từ nhận ra những gì mình thực sự cần. Khi đó anh ấy sẽ nghiêm túc suy nghĩ về gia đình hơn là cứ bắt ép anh ấy nhất định phải có trách nhiệm.

Bí quyết giữ chồng thứ hai đó là người phụ nữ phải hành xử văn minh. Đừng nổi giận đùng đùng rồi tìm cho bằng được "kẻ thứ ba" để ăn tươi nuốt sống. Người phụ nữ khôn ngoan phải hành xử văn minh.

bi quyet giu chong 3
Bí quyết giữ chồng là phải cư xử thật sự văn minh và thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Ghen cũng phải ghen có văn hóa để được sự tôn trọng và nể phục từ chồng cũng như ả nhân tình. Ghen là gia vị đặc biệt trong cuộc sống hôn nhân nếu biết cách sử dụng. Điều đáng sợ nhất là đàn bà không biết ghen và điều nguy hiểm nhất cũng là đàn ông ghen tuông quá mức.

Có nhiều người khi biết chồng ngoại tình thì ghen lồng lộn như muốn ăn tươi nuốt sống đôi gian phu dâm phụ. Cũng có người ghen nhưng lại không thể hiện ra mặt. Kiểu người này vốn dĩ rất khôn ngoan, ghen nhưng lại nói là mình không ghen và cư xử hết sức ôn hòa với chồng.

bi quyet giu chong 4
Phụ nữ hãy trở thành mèo chứ đừng cư xử như sư tử - Ảnh minh họa: Internet

Tưởng hiền lành nhưng thật ra họ đang ngấm ngầm tìm cách bảo vệ hôn nhân của mình một cách văn minh nhất. Nếu người phụ nữ nào cũng biết cách cư xử như thế này, đàn ông sẽ cảm thấy tự có lỗi và quay về ngay. Bởi đàn ông ngoại tình cũng cần danh dự. Họ sẽ cảm thấy tôn trọng người vợ đã khôn khéo bảo vệ lòng tự tôn cho họ.

Phụ nữ đã qua một đời chồng sống không thẹn với lòng là được

Phụ nữ đã qua một đời chồng sống không thẹn với lòng là được

Phụ nữ đã qua một đời chồng đừng sợ gì cả, hãy sống kiêu ngạo như đóa hoa nở rộ lần hai. Bạn phải luôn xinh đẹp và tỏa ngát hương thơm khiến ai cũng nể phục và muốn sở hữu cho bằng được.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình cách giữ chồng phụ nữ ghen

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này