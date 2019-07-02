Chồng ngoại tình, vợ đừng tự ‘ru ngủ’ bản thân bằng những điều ngớ ngẩn này

Chuyện vợ chồng 02/07/2019 17:08

Chồng ngoại tình, vợ đừng tự “ru ngủ” bản thân bằng những điều này. Bạn nên tỉnh táo hơn để quyết định có nên bỏ người cần bỏ hay là tìm cách giữ gìn hôn nhân.

Khi chồng ngoại tình, vợ đừng tự lừa gạt chính mình bằng những điều này. Chồng đã không nói sự thật với mình thì phụ nữ cũng đừng dại viện nhiều lý do để bao biện cho lỗi lầm của chồng.

Mọi chuyện sẽ chỉ có một lần duy nhất

Đàn ông ngoại tình lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai và nhiều lần nữa. Bởi đã quen cảm giác tìm kiếm của lạ rồi, không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc chỉ “nằm nhà ăn cơm”. Dù khi bị bắt quả tang, họ sẽ cảm thấy hối hận nhưng sẽ lại tái phạm khi có cơ hội.

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Chồng ngoại tình, vợ đừng nghĩ đó chỉ là lần duy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ phải đủ thông minh, sáng suốt để dự đoán được những điều chồng làm. Muốn tha thứ, hãy nghĩ đến việc rồi anh ấy có thể phản bội mình thêm lần nữa hay không. Phụ nữ hãy khôn ngoan để không bị cắm sừng thêm một lần nào nữa.

Vợ luôn là nhất trong lòng đàn ông

Đàn ông một khi đã dấn thân ngoại tình rồi chưa chắc đã đặt vợ trong lòng. Khi đó họ chỉ mải mê với nhân tình, mải mê với những cảm giác mới lạ. Thế nên vợ đừng quá đề cao giá trị của mình trong lòng đàn ông. Nếu bạn đủ quan trọng, đàn ông đã không chọn con đường ngoại tình.

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Phụ nữ đừng quá huyễn hoặc vai trò của mình trong lòng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có vị trí vững chắc trong tim họ, họ sẽ không tìm đến nhân tình. Phụ nữ đừng tin vào những câu như “anh ngoại tình nhưng vợ vẫn là nhất”. Toàn lừa người hết, đàn ông ngoài miệng có thể nói nhiều câu ngọt ngào, nhưng sau lưng ai biết được anh ấy sẽ làm những gì.

Con cái có thể giữ được chân chồng

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Phụ nữ đừng mang con cái ra giữ chân chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã tàn nhẫn với vợ thì con cái với họ cũng chẳng còn quan trọng. Họ có thể ly hôn để đến với nhân tình và chấp nhận chia con cái ra để nuôi dưỡng. Thế nên phụ nữ đừng dại mang con ra để níu giữ chân chồng. Bởi làm vậy một phần là tội những đứa trẻ ngây thơ. Một phần chỉ khiến đàn ông cảm thấy chán ngán, không còn muốn tiếp tục vun vén cuộc hôn nhân này nữa.

Nhân tình vốn dĩ không bằng mình

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Hãy biết nhân tình là ai để tìm cách đối phó khi cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đừng quá chủ quan khinh địch mà nhận thiệt thòi cho mình. Hãy tìm hiểu xem người tình của chồng mình như thế nào. Cần biết rõ về người đã chen vào cuộc hôn nhân của mình để tìm cách đối phó.

Phụ nữ đã qua một đời chồng sống không thẹn với lòng là được

Phụ nữ đã qua một đời chồng sống không thẹn với lòng là được

Phụ nữ đã qua một đời chồng đừng sợ gì cả, hãy sống kiêu ngạo như đóa hoa nở rộ lần hai. Bạn phải luôn xinh đẹp và tỏa ngát hương thơm khiến ai cũng nể phục và muốn sở hữu cho bằng được.

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