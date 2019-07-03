Tâm sự phụ nữ lấy chồng: Hôn nhân bất hạnh khi chồng chẳng phải là mảnh đất màu mỡ

Tâm sự gia đình 03/07/2019 16:52

Phụ nữ lấy chồng sợ nhất là chồng vô tâm, ham chơi, ngoại tình, tiếc nuối nhất là khi chẳng may cuộc hôn nhân lâm vào tình cảnh tiến không được, lui chẳng xong.

Phụ nữ lấy chồng chỉ mong có được một cuộc hôn nhân bình yên chứ chẳng cần quá giàu sang, phú quý. Người ta thường nói trong hôn nhân chồng là mảnh đất màu mỡ, vợ là hoa. Đất tốt, hoa mới nở rộ khoe sắc.

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Phụ nữ lấy chồng chỉ mong đàn ông tử tế là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Còn đất không màu mỡ, hoa sẽ trở nên khô héo và kém sắc. Suy cho cùng vai trò của người đàn ông trong hôn nhân là rất quan trọng. Chồng không tốt, vợ sẽ sinh ra nhiều tâm bệnh. Chồng không tử tế, vợ chẳng thể sống yên ổn.

Hôn nhân muốn hạnh phúc vợ chồng phải cùng nhau cố gắng. Chồng nhường một bước, vợ bớt một lời, có vậy mới mong dài lâu và bền vững. Nhất là vai trò của người đàn ông trong hôn nhân. Khi cãi nhau, đàn ông cần hạ bớt cái tôi của mình xuống một chút. Phụ nữ vốn lắm lời vậy thôi chứ chẳng để bụng lâu. Chỉ cần biết ý nhường nhịn vợ một chút, mọi chuyện sẽ ổn. 

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Chồng là đất, vợ là hoa, đất màu mỡ hoa mới tươi tốt - Ảnh minh họa: Internet

Giống như vợ chồng cô chú tôi, sống với nhau hơn nửa đời người rồi mà tình cảm vẫn như ngày đầu. Chú đi đâu cũng tranh thủ báo cho vợ một tiếng. Cô dặn đi tiệc không uống rượu bia vì còn lái xe, nhất định chú sẽ không uống một giọt nào và lái xe về nhà an toàn. Đó không phải là sợ vợ mà là tôn trọng bạn đời, trân trọng cuộc hôn nhân này.

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Phụ nữ lấy chồng chỉ mong bão dừng sau cánh cửa - Ảnh minh họa: Internet

Không ít đàn ông nghĩ nghe lời vợ là đánh mất phẩm giá của mình. Nhưng không, điều tốt thì mình nghe chứ chẳng có gì phải xấu hổ cả. Cũng nhờ thói quen đó mà cô chú tôi đã sống với nhau bình yên suốt nhiều năm qua. Tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn cô lúc nào cũng vui vẻ, trẻ trung và xinh đẹp. Không phủ nhận một điều sự tử tế của đàn ông là liều thuốc quý giá nhất để người phụ nữ trở nên hạnh phúc hơn.

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Sự tử tế của đàn ông là thước đo hạnh phúc cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Sự tử tế của đàn ông sẽ là mảnh đất màu mỡ để những đóa hoa phát triển tốt và tỏa hương thơm ngào ngạt. Muốn biết người phụ nữ lấy chồng hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ cần nhìn vào người đàn ông bên cạnh sẽ biết ngay.

Chồng là tấm gương phản chiếu sự hạnh phúc hay khổ đau của vợ. Lấy được tấm chồng tốt, phụ nữ sẽ không sợ nghèo khổ hay tủi thân. Chỉ sợ nhất là người đàn ông không biết lo nghĩ, lại còn vô tâm.

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