Muốn bỏ chồng nhưng vì câu nói của kẻ thứ ba, tôi quyết tâm giành lại cuộc hôn nhân này

Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng gì nên tôi đành im lặng. Nhưng không ngờ sự nhường nhịn của tôi lại là bước đệm để hai con người kia qua mặt và đùa giỡn. Những ngày gần đây, cô ấy thường nhắn tin cho tôi, đại loại như “chồng chị đang đưa em đi mua quần áo, sau đó chúng em sẽ đi ăn ở nhà hàng”.

Kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của tôi là đồng nghiệp của anh, là người khá giỏi ăn nói. Cô ấy có đến nhà tôi chơi vài lần. Khi đó tôi đã nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ cũng như cách đối xử của chồng tôi dành cho cô ấy.

Tôi đau vì chứng kiến chồng ngoại tình nhưng bản thân lại không thể làm được gì. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, tôi chọn cách ly hôn để giải thoát cho mình cũng như tác hợp cho họ.

Cô ấy báo cáo về lịch trình hẹn hò với chồng tôi từng chút một. Tôi như muốn phát điên nhưng lại chọn cách im lặng như ngầm cho cô ấy biết tôi không hề quan tâm. Tuy ngoài mặt dửng dưng nhưng lòng tôi đau lắm.

Đêm đó, tôi thức trắng để suy nghĩ về việc này cũng như viết đơn ly hôn. Bỗng nhiên, tôi nhận được tin nhắn từ ả ta “người đàn bà chỉ biết ở nhà nội trợ như chị không đấu lại tôi đâu”.

Ả ta nhắn tin khiến tôi tức điên chỉ muốn giành lại chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vì câu đó mà tôi quyết tâm chiến đấu đến cùng để giành lại anh từ người đàn bà xấu xa. Xé tờ đơn ly hôn, gạt nước mắt, tôi dặn lòng phải mạnh mẽ hơn. Tôi phải cho cặp tình nhân đó thấy những người vợ nội trợ như tôi không dễ đụng vào, không dễ đùa giỡn.

Hôm sau, tôi trang điểm và ăn mặc thật đẹp rồi hẹn cả hai ra nói chuyện. Họ khá bất ngờ với diện mạo mới của tôi. Tôi không dài dòng mà vào thẳng vấn đề.

- Chị đã nhận được tin nhắn của em rồi. Chị cũng đã có ý định sẽ ly hôn nhưng vì câu nói đó mà chị quyết tâm đấu với em tới cùng. Đồng thời cũng cho em biết rằng đàn bà ở nhà nội trợ vốn không dễ ăn hiếp như em nghĩ. Kẻ có vẻ ngoài đẹp đẽ, giỏi giang nhưng lại cướp chồng người khác thì nhân cách chỉ có thể là rác mà thôi.

Tôi ghét cay ghét đắng thái độ của kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi quay sang nói với chồng.

- Không có đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết làm đẹp và đàn bà tiết kiệm tiền cho chồng mà thôi. Em cũng biết ăn diện, cũng biết làm đẹp. Nhưng vì những câu than thở áp lực công việc của anh mà em đã không làm vậy. Em cũng có thể đi làm nhưng vì anh em chọn ở nhà nội trợ. Bây giờ nếu anh chọn cô ta thì ở lại đây, còn không thì theo em về nhà.

Nói xong, tôi đứng dậy ra về. Sau một phút ngỡ ngàng, chồng tôi đứng dậy đi theo, bỏ lại ả nhân tình đang choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra.