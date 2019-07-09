Đàn bà một đời chồng phải giống như đóa hồng thật xinh đẹp, nở rộ giữa ánh nắng ban mai, ngẩng cao đầu không nhún nhường trước bất cứ ai hoặc hễ ai đụng vào là phải dè chừng vì gai nhọn.

Đàn bà một đời chồng như những đóa hoa hồng, mềm mại như cánh hoa, gai góc như thân hoa. Dịu dàng khi cần và phải kiên cường khi có ai làm tổn thương mình. Bởi đã đi qua những sóng gió, bạn không tự biết bảo vệ lấy mình thì ai sẽ là người che chở cho nửa đời giông bão còn lại đây? Đàn bà một đời chồng hãy sống kiêu hãnh với đời - Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa khi đã tổn thương đủ, trải nghiệm đầy, bạn có đủ khả năng để bảo vệ bản thân trước những trận cuồng phong ngoài kia. Nếu có yêu thêm lần nữa, hãy thật cẩn thận và chân thành. Nếu quyết định đi đến hôn nhân thì tuyệt đối đừng hy sinh quá nhiều.

Là phụ nữ đã tổn thương một lần rồi thì đừng khờ dại để người khác giày vò mình thêm nữa. Hãy như đóa hồng xinh đẹp nhưng hễ ai đụng vào là rỉ máu. Sau tất cả, hãy là một người phụ nữ kiên cường hơn bao giờ hết. Bạn hãy như đóa hồng mong manh nhưng đụng vào là rỉ máu - Ảnh minh họa: Internet Hãy là người phụ nữ có thể đứng ra bảo vệ người khác chứ đừng chỉ là kẻ đứng sau được người khác che chở. Cuộc đời phụ nữ dại khờ một lần đã quá đủ, từ nay hãy tự kiên cường để có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.

Biết rằng sau những vấp ngã, ai cũng sợ vách đá cao, ai cũng sợ lại trượt dài trên vết xe cũ. Nhưng nỗi sợ đó chẳng là gì cả, hãy cứ kiên cường đối mặt với những điều đến với mình. Đàn bà một đời chồng đừng sợ bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt là sau những tháng năm thương người, phụ nữ hãy tự thương chính mình. Có con hãy sống vì con, sống vì cha mẹ, sống vì những người thương yêu mình. Còn người đã cũ, chuyện đã xưa rồi thì hãy bỏ đi, đừng nhớ nữa. Đàn bà một đời chồng hãy đạp lên dư luận để sống một đời kiêu hãnh. Hãy là những đóa hoa nở rộ lần hai tỏa ra hương sắc cho đời. Miễn đừng làm những chuyện gì trái với lương tâm, luân thường đạo lý là được. Đừng nói xấu hay tìm cách hãm hại người khác để tiến thân. Đừng sống thẹn với lòng, đừng để người khác có cơ hội quy chụp đàn bà một đời chồng là thứ bỏ đi. Phụ nữ đã từng tổn thương hãy biết yêu thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tổn thương đủ rồi, hãy yêu khi có cơ hội nhưng phải khôn ngoan. Bạn hãy trở thành thứ rượu ngon đã thử một lần rồi thì nhớ mãi không quên. Hãy như đóa hoa hồng mềm mỏng xinh đẹp nhưng cũng gai góc và kiêu hãnh.

Tâm sự đàn bà hư: Trong mắt chồng, tôi không là gì nhưng đối với đàn ông khác tôi lại là viên ngọc quý Đàn bà ngoan chưa hẳn đã hạnh phúc nhưng đàn bà hư chắc chắn sẽ vui. Vậy tại sao không thử bỏ hết những định kiến ở đời và sống theo cách mình muốn?

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