Đàn bà ly hôn rồi ai cũng nhận ra: 'Giá như mình làm điều này sớm hơn'

Tâm sự gia đình 08/07/2019 16:03

Đàn bà ly hôn rồi mới nhận ra ngoài kia có rất nhiều người tốt và tử tế hơn chồng mình gấp trăm lần, ai rồi cũng thầm nghĩ "giá như mình làm điều này sớm hơn".

Đàn bà ly hôn có rất nhiều lý do. Một là vì vỡ mộng, cuộc hôn nhân của họ không phải màu hồng như tưởng tượng. Hai là vì chồng phản bội, họ không chịu được cảm giác bị bỏ rơi nên mới chọn cách rời đi. Và điều thứ ba là vì lòng đã cạn tình, họ chẳng muốn ở lại sống mệt mỏi cùng nhau.

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Đàn bà ly hôn thường tiếc giá như mình làm điều này sớm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, đàn bà hết lòng hết dạ nhưng khi hết yêu rồi lòng họ trở nên sắt đá đến không ngờ. Khi đã chọn cách buông tay, họ sẽ không màng đến tiết hạnh hay miệng lưỡi thiên hạ. Với họ, chịu đựng ở bên một người đã không còn tình cảm đáng sợ hơn bao giờ hết. Thà họ chọn rời đi chứ không chịu được cảnh gối chăn lạnh lùng bên người đã hết thương.

Chị đã từng xem anh là cả thế giới nhưng bây giờ chỉ muốn buông tay. Ở bên anh, chị không còn cảm nhận được sự an toàn. Mỗi ngày phải đối diện với cảnh chồng nát rượu, chị đã quá mệt mỏi rồi.

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Sau khi ly hôn rồi, phụ nữ mới nhận ra ngoài kia có rất nhiều người tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn rồi, chị nhận ra bên ngoài kia có vô vàn đàn ông tốt. Những người chị gặp sau đổ vỡ đều là người thành đạt, lại tử tế chứ không như gã chồng nát rượu của chị. Những người đàn ông đó sẵn sàng mua cho chị quần áo đẹp dù chị không đòi hỏi. Không giống như chồng chị, quanh năm suốt tháng chẳng mua nổi cho vợ được cái áo đàng hoàng. 

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Đàn bà ly hôn rồi sẽ được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng với chị những thứ đó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là thái độ của những người đàn ông ngoài kia tốt hơn chồng cũ của chị gấp trăm lần. Họ có tri thức, lại thành đạt nên cách hành xử cũng rất khác. Tuy không có ý định tiến thêm bước nữa nhưng chị vẫn cảm thấy trân trọng cách họ đối đãi với chị. 

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Chỉ cần kiên tâm, hạnh phúc và bình yên sẽ tìm đến với đàn bà sau ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chọn con đường ly hôn vì sự tận tụy, hy sinh bao năm của họ chẳng được đền đáp. Công sức và sự đánh đổi của họ không được người khác tôn trọng. Khi đã trả hết nợ của cuộc đời này, họ sẽ chọn cách giải thoát cho mình.

Phụ nữ sau ly hôn có rất nhiều cơ hội để hạnh phúc. Vì vậy đừng ôm khư khư một mảnh tình đã vỡ, cam chịu gã đàn ông tệ bạc để rồi khổ đau cả đời. Đôi khi buông tay là điều tốt để biết được bản thân xứng đáng được hạnh phúc như thế nào. Có thể với người đàn ông này bạn không là gì cả, nhưng đối với người khác, bạn lại là cả thế giới.

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