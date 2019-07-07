Đàn ông ngoại tình, không ít người đổ lỗi vợ xấu xí nên mới tìm đến những cô gái chân dài eo thon để thay đổi khẩu vị.

Đàn ông ngoại tình, nhiều người lấy lý do vợ xấu, thân hình không còn thon gọn như thời còn con gái, không còn dịu dàng như lúc mới yêu. Nhưng đàn ông ơi, đã ngoại tình rồi thì hãy dũng cảm nhận sai, đừng bao biện bằng những lý do ngớ ngẩn như vậy. Đàn ông ngoại tình đừng đổ hết lỗi lầm cho vợ - Ảnh minh họa: Internet Không ít đàn ông có vợ đẹp con ngoan vẫn cứ lăng nhăng, chơi bời đó thôi. Thế nên đã có gan ngoại tình thì hãy nhận lỗi là mình không thủy chung, chứ đừng đổ cho vợ xấu xí. Trên đời này chẳng có phụ nữ xấu, chỉ có người tiết kiệm cho chồng và không biết chăm sóc bản thân mà thôi.

Phụ nữ lấy chồng rồi ít người nghĩ đến việc chăm sóc bản thân. Họ nghĩ có chồng rồi chưng diện cũng chẳng ai nhìn, vậy thì tốn tiền vào mỹ phẩm, quần áo để làm gì. Thà để tiền đó mua sắm cho chồng, cho con. Đây là quan niệm vô cùng sai khiến phụ nữ dần rơi vào bể khổ mà không hề hay biết. Vợ vốn không có tội trong lỗi lầm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Họ cả đời chỉ biết đến chồng, có người chẳng biết mua cho bản thân được thỏi son hay hộp phấn. Bởi họ nghĩ phải tiết kiệm một chút để chồng con được ăn no, mặc ấm. Họ quan niệm phụ nữ phải như vậy, tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm. Nhưng đàn ông làm gì biết được những điều hy sinh của vợ.

Đàn ông chỉ biết phụ nữ là phải đẹp, phải làm chồng tự hào, phải như thế này, thế kia. Chứ họ không biết vợ đã phải chịu đựng những gì. Khi bị bắt quả tang ngoại tình, họ lại đổ lỗi cho vợ không biết chăm sóc bản thân. Nhìn vợ chán quá nên mới muốn đổi khẩu vị một chút để cuộc sống tươi đẹp hơn. Đàn ông ngoại tình hãy thừa nhận những lỗi lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chỉ làm những điều mình thích, không màng hậu quả. Đến khi bị phát hiện, họ viện ra lắm lý do. Chồng ngoại tình là lỗi của vợ xấu xí, vợ nói nhiều, vợ không hiểu chuyện. Còn đàn ông dường như vô tội trong những chuyện mà họ gây ra. Có nhiều người đàn ông lạ lắm, vợ đẹp con ngoan vẫn ngoại tình. Họ luôn có sẵn những lý do bao biện cho lỗi lầm và che khuất đi những dục vọng đê hèn của bản thân. Họ không chấp nhận một điều rằng bản thân ngoại tình là vì MUỐN, vì tình dục, vì ham mê của lạ, chứ chẳng phải vì vợ xấu. Phụ nữ không phải là nơi để đàn ông trút giận - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ơi đừng hèn thế, ngoại tình vì không thể kiềm chế những dục vọng trong lòng thì hãy thừa nhận. Đừng đổ hết lỗi lầm lên người phụ nữ, tội lắm. Phụ nữ sinh ra đã khổ lắm rồi. Đừng chuyện gì cũng đổ tại đàn bà, được không?

Gửi người phụ nữ cô đơn trong hôn nhân: Đời còn dài, đừng vì một người mà đau lòng mãi như vậy Những người phụ nữ cô đơn trong hôn nhân ơi, đời này còn dài, đừng vì một người mà phiền lòng mãi như vậy, buông được cứ buông, đừng sống những chuỗi ngày tạm bợ.

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