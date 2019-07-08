Đàn bà khôn ngoan không dại giữ chồng mà phải để chồng giữ ngược lại mình

Tâm sự gia đình 08/07/2019 10:53

Đàn bà khôn ngoan không nói dài dòng, không giải thích đôi co và tuyệt đối không giữ chồng mà phải làm mọi cách để chồng giữ ngược lại mình, đó mới là bản lĩnh.

Đàn bà khôn ngoan không ngồi bảo nhau chuyện giữ chồng thế nào cho đúng. Họ không nhắc đến chồng con trong câu chuyện của mình. Họ cũng chẳng tốn thời gian giành giật một người đàn ông vốn đã thay lòng đổi dạ. Bởi với họ, phụ nữ là phải ăn ngon mặc đẹp và sống hạnh phúc chứ không phải nhọc công, tốn sức giữ chồng.

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Đàn bà khôn ngoan không dại giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cũng có phẩm giá riêng, chẳng thể suốt ngày chạy theo chân đàn ông để cầu cạnh tình yêu và hạnh phúc. Người đã thay lòng đổi dạ, người đã chọn ngoại tình thì chẳng đáng giá một xu. Vậy còn giữ làm gì chiếc áo đã cũ, phụ nữ ơi?

Phụ nữ khôn không bàn nhau chuyện giữ chồng sao cho khéo mà chỉ nói đến những chuyện vui. Không mách nhau những cách để chồng ngoan ngoãn ở bên suốt đời mà chỉ hỏi nhau cách chăm sóc da như thế nào là tốt nhất.

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Đàn bà khôn ngoan phải để chồng giữ ngược lại - Ảnh minh họa: Internet

Việc giữ chồng vốn không có trong từ điển và mục tiêu của họ. Mục tiêu mà họ đặt ra cho cuộc đời mình đó là kiếm tiền và hưởng thụ. Còn đàn ông có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Đàn ông xem đàn bà như vật trang sức của mình. Vậy đàn bà cũng có thể xem đàn ông như quần áo, cũ rồi thì thay, bẩn rồi thì vứt đi mua cái mới. Là phụ nữ đừng cúi đầu trước đàn ông. Cũng đừng hạ thấp nhân phẩm của mình để giữ chân một người đã muốn đi. Chồng ngoan, phụ nữ sẽ không nghĩ đến việc phải giữ. Chỉ có chồng hư, phụ nữ mới nôn nóng muốn biết bí quyết giữ chồng để áp dụng cho cuộc hôn nhân của mình. 

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Đàn ông ngoại tình, phụ nữ vốn không cần nhọc công níu giữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngày nay sợ gì thiếu đàn ông, sợ gì thiếu hạnh phúc. Chỉ cần bạn có đủ bản lĩnh và tiền trong tay, thế nào cũng có được những thứ mình mong muốn. Hơn nữa, thứ càng giữ càng dễ mất, người càng giữ lại càng muốn đi. Vì vậy hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

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Đàn bà chỉ nên chăm chỉ làm đẹp và kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi biết bạn cần anh ấy, anh ấy sẽ làm những điều tổn thương bạn. Chỉ khi bạn dửng dưng, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, đàn ông mới ngoan ngoãn ở bên mà không một lời oán than, kêu ca.

Đàn ông thích ngọt nhưng đôi khi bạn cũng phải cho anh ấy nếm thử vị chua chát để thay đổi khẩu vị. Để anh ấy nhận ra giá trị của bạn mà tìm cách giữ ngược lại.

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