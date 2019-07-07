Phụ nữ hiện đại đừng dại nhốt mình bên đàn ông

Phụ nữ hiện đại hãy tự kiếm tiền, tự chủ cuộc sống, đừng dại nhốt mình vào vòng tay của người đàn ông, đừng quẩn quanh bên xó bếp rồi than khổ, than mệt.

Phụ nữ hiện đại không dại để mặt mộc ra đường. Không dại lấy chồng sớm, không dại chọn đàn ông để dựa vào. Và không dại chọn cuộc sống nội trợ khi lấy chồng, sinh con. Hãy sống cuộc đời kiêu hãnh như mình mong muốn, tiêu tiền mình kiếm và làm điều mình thích. Phụ nữ hiện đại phải tự kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet Chị tôi đi du học năm 18 tuổi nên suy nghĩ khá thoáng. Chị mới về nước và lấy chồng năm ngoái. Dù đang mang thai đứa con đầu lòng nhưng chị vẫn đi làm, đi tập thể dục và sống vô cùng lành mạnh.

Mặc cho chồng chị khuyên là nên ở nhà, anh có thể lo cho mẹ con của chị cuộc sống đủ đầy nhưng chị vẫn cứ thích làm những điều mình muốn. Với chị, phụ nữ là phải có tiền trong tay đàn ông mới nể. Phụ nữ phải lo được cho mình rồi mới nghĩ đến việc lo lắng, chăm sóc cho người khác. Phụ nữ đừng dại dựa dẫm đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Trong hôn nhân không có việc ai làm nuôi ai, hay ai xài tiền của ai. Tốt nhất là mỗi người nên có một công việc riêng để có thể san sẻ gánh nặng cùng nhau. Vợ chồng muốn bền lâu phải có sự tự lập. Xã hội hiện đại rồi, đàn ông chẳng có quyền bắt phụ nữ phải ở nhà nội trợ.

Phụ nữ cũng có quyền từ chối những lời như "ở nhà anh nuôi". Bởi bạn cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Bạn cũng có khối óc, bàn tay lành lặn như những người khác. Bạn cũng có năng lực để làm việc nuôi sống bản thân. Phụ nữ hiện đại hãy chọn cho mình một công việc để không dựa vào ai - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ văn minh là người biết làm cho mình bận rộn và không chọn cuộc sống quẩn quanh bên đàn ông. Chồng là người cùng bạn đồng hành chứ không phải là cái phao để bạn bám vào. Bạn cũng phải tự học bơi để cùng chồng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất. Bạn cũng phải có năng lực kiếm tiền để cùng chồng lo cho con, cho gia đình. Phụ nữ đừng cho mình cái quyền được ở nhà ăn không ngồi rồi. Hãy trở thành người vợ mà đàn ông vừa yêu thương vừa kính nể. Hãy để người chồng tự hào vì có một người vợ hiểu chuyện và biết lo nghĩ. Đừng dại dựa vào chồng và chọn cuộc sống bên xó bếp, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông vốn dĩ nhiều áp lực lắm rồi, đừng tạo thêm khó khăn cho họ nữa. Nếu thương chồng, phụ nữ hãy đi làm kiếm tiền. Phụ nữ hiện đại không tự giam giữ mình vào chiếc lồng sắt mang tên hôn nhân. Không dại quẩn quanh, làm chiếc bóng của đàn ông.

Gửi người phụ nữ cô đơn trong hôn nhân: Đời còn dài, đừng vì một người mà đau lòng mãi như vậy Những người phụ nữ cô đơn trong hôn nhân ơi, đời này còn dài, đừng vì một người mà phiền lòng mãi như vậy, buông được cứ buông, đừng sống những chuỗi ngày tạm bợ.

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