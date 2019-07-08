Tâm sự đàn bà hư: Trong mắt chồng, tôi không là gì nhưng đối với đàn ông khác tôi lại là viên ngọc quý

Bản thân tôi thuộc kiểu người mẫu mực, coi trọng "công dung ngôn hạnh". Đối với tôi, phụ nữ phải đi đứng nói năng nhỏ nhẹ, gọi dạ bảo vâng. Tôi không thể chấp nhận được những người phụ nữ tay cầm ly bia, miệng nói những điều khó nghe. Nhưng sau này tôi mới biết, đôi khi sống cuộc đời như họ cũng có thú vui riêng.

Tôi từng nghĩ đàn bà hư sẽ không được tôn trọng, thậm chí còn bị chê bai. Nhưng đôi khi hư cũng là một cách để giải tỏa hết những muộn phiền trong lòng. Hư ở đây không phải là ngoại tình, lăng nhăng với người khác mà là sống cuộc đời hoàn toàn khác so với trước đây.

Bao năm qua tôi hy sinh nhiều thứ cho gia đình này, nhưng cuối cùng cũng bị người khác gạt bỏ. Mẹ chồng nói tôi vô dụng, chồng cũng trơ mắt nhìn vợ bị sỉ nhục, chì chiết. Quả thật tôi vô cùng thất vọng về người đàn ông mà mình yêu thương nhất.

Sau lời chỉ trích thậm tệ của mẹ chồng và ánh mắt lạnh lùng của chồng, tôi dần thay đổi. Tôi không muốn sống cuộc đời như vậy nữa. Tôi không muốn sự tận tụy bao năm của mình cuối cùng cũng đổi thành trắng tay, không có giá trị gì trong mắt người khác.

Cuối cùng, tôi nói với chồng sẽ đi làm. Tôi không cần những đồng tiền anh ấy đưa nữa. Gia đình chồng khá ngạc nhiên với quyết định của tôi. Dù ngoài mặt khó chịu nhưng họ chẳng làm được gì hơn.

Tôi không còn phải nghe những lời phàn nàn của mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đi làm, hàng tháng vẫn đưa tiền cho mẹ chồng trang trải sinh hoạt phí trong gia đình. Bà khó chịu với việc tôi đi làm nhưng khi thấy tiền thì thái độ cũng thay đổi. Khi có tháng lương đầu tiên, tôi bắt đầu chưng diện hơn.

Hơn nữa, tính chất công việc cũng bắt buộc tôi phải thay đổi ngoại hình của mình. Biết cách chăm sóc bản thân và ăn mặc, tôi trở nên xinh đẹp hơn. Mỗi ngày tan làm, tôi không về nhà ngay mà hẹn hò bạn bè cà phê, tám chuyện. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi đưa con đi xem phim, mua sắm.

Tôi cảm thấy vui hơn khi sống hư một chút - Ảnh minh họa: Internet

Đi làm kiếm tiền, tôi muốn cho mọi người thấy tôi không hề vô dụng. Tôi không chỉ biết làm việc nhà mà còn làm giỏi những việc bên ngoài. Tôi muốn chứng tỏ mình có khả năng kiếm được tiền không khác gì đàn ông.

Từ ngày xinh đẹp và tự chủ kinh tế, tôi đi đâu cũng được người ta nể trọng. Thậm chí còn được người khác để mắt đến rồi tán tỉnh, cưa cẩm. Có thể trong mắt chồng, tôi chỉ là osin, là phụ nữ vô dụng. Nhưng đối với những người đàn ông khác, tôi là viên ngọc quý. Tôi vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ. Được ăn ngon, mặc đẹp và được người khác tôn trọng. Và dần dần, tôi nhận thấy thái độ của chồng với vợ cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.