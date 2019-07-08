Tâm sự đàn bà hư: Trong mắt chồng, tôi không là gì nhưng đối với đàn ông khác tôi lại là viên ngọc quý

Tâm sự gia đình 08/07/2019 16:08

Đàn bà ngoan chưa hẳn đã hạnh phúc nhưng đàn bà hư chắc chắn sẽ vui. Vậy tại sao không thử bỏ hết những định kiến ở đời và sống theo cách mình muốn?

Tôi từng nghĩ đàn bà hư sẽ không được tôn trọng, thậm chí còn bị chê bai. Nhưng đôi khi hư cũng là một cách để giải tỏa hết những muộn phiền trong lòng. Hư ở đây không phải là ngoại tình, lăng nhăng với người khác mà là sống cuộc đời hoàn toàn khác so với trước đây.

dan ba hu 1
Đàn bà hư chắc sẽ vui với những gì mình làm - Ảnh minh họa: Internet

Bản thân tôi thuộc kiểu người mẫu mực, coi trọng "công dung ngôn hạnh". Đối với tôi, phụ nữ phải đi đứng nói năng nhỏ nhẹ, gọi dạ bảo vâng. Tôi không thể chấp nhận được những người phụ nữ tay cầm ly bia, miệng nói những điều khó nghe. Nhưng sau này tôi mới biết, đôi khi sống cuộc đời như họ cũng có thú vui riêng.

Sau lời chỉ trích thậm tệ của mẹ chồng và ánh mắt lạnh lùng của chồng, tôi dần thay đổi. Tôi không muốn sống cuộc đời như vậy nữa. Tôi không muốn sự tận tụy bao năm của mình cuối cùng cũng đổi thành trắng tay, không có giá trị gì trong mắt người khác.

dan ba hu 2
Tôi trở nên quý giá hơn trong mắt chồng từ khi thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Bao năm qua tôi hy sinh nhiều thứ cho gia đình này, nhưng cuối cùng cũng bị người khác gạt bỏ. Mẹ chồng nói tôi vô dụng, chồng cũng trơ mắt nhìn vợ bị sỉ nhục, chì chiết. Quả thật tôi vô cùng thất vọng về người đàn ông mà mình yêu thương nhất.

Cuối cùng, tôi nói với chồng sẽ đi làm. Tôi không cần những đồng tiền anh ấy đưa nữa. Gia đình chồng khá ngạc nhiên với quyết định của tôi. Dù ngoài mặt khó chịu nhưng họ chẳng làm được gì hơn.

dan ba hu 3
Tôi không còn phải nghe những lời phàn nàn của mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đi làm, hàng tháng vẫn đưa tiền cho mẹ chồng trang trải sinh hoạt phí trong gia đình. Bà khó chịu với việc tôi đi làm nhưng khi thấy tiền thì thái độ cũng thay đổi. Khi có tháng lương đầu tiên, tôi bắt đầu chưng diện hơn.

Hơn nữa, tính chất công việc cũng bắt buộc tôi phải thay đổi ngoại hình của mình. Biết cách chăm sóc bản thân và ăn mặc, tôi trở nên xinh đẹp hơn. Mỗi ngày tan làm, tôi không về nhà ngay mà hẹn hò bạn bè cà phê, tám chuyện. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi đưa con đi xem phim, mua sắm. 

dan ba hu 4
Tôi cảm thấy vui hơn khi sống hư một chút - Ảnh minh họa: Internet

Đi làm kiếm tiền, tôi muốn cho mọi người thấy tôi không hề vô dụng. Tôi không chỉ biết làm việc nhà mà còn làm giỏi những việc bên ngoài. Tôi muốn chứng tỏ mình có khả năng kiếm được tiền không khác gì đàn ông.

Từ ngày xinh đẹp và tự chủ kinh tế, tôi đi đâu cũng được người ta nể trọng. Thậm chí còn được người khác để mắt đến rồi tán tỉnh, cưa cẩm. Có thể trong mắt chồng, tôi chỉ là osin, là phụ nữ vô dụng. Nhưng đối với những người đàn ông khác, tôi là viên ngọc quý. Tôi vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ. Được ăn ngon, mặc đẹp và được người khác tôn trọng. Và dần dần, tôi nhận thấy thái độ của chồng với vợ cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.  

Đàn bà khôn ngoan không dại giữ chồng mà phải để chồng giữ ngược lại mình

Đàn bà khôn ngoan không dại giữ chồng mà phải để chồng giữ ngược lại mình

Đàn bà khôn ngoan không nói dài dòng, không giải thích đôi co và tuyệt đối không giữ chồng mà phải làm mọi cách để chồng giữ ngược lại mình, đó mới là bản lĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hư phụ nữ xinh đẹp cách để phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn