Âm mưu mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Tâm sự gia đình 10/07/2019 11:21

Đàn ông ngoại tình như thiết bị điện tử đã cũ, một là vứt đi, hai là giữ lại rồi đem sửa chữa, dùng được thì cứ tiếp tục dùng, không dùng được thì đường ai nấy đi cho đỡ phiền phức.

Đàn ông ngoại tình vốn chẳng có liêm sỉ gì nữa. Đó là suy nghĩ của chị khi biết chồng âm mưu mua nhà chung cư cho nhân tình gần nhà của mình để tiện qua lại. Tuy nhiên khi biết điều đó, chị không khóc, cũng chẳng nổi giận đùng đùng đánh ghen mà chỉ nhẹ nhàng làm việc này.

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình dùng được thì dùng, không dùng được thì bỏ đi - Ảnh minh họa: Internet

Chị có ăn học đàng hoàng, có công việc tử tế nên không hành xử thiếu văn minh. Biết chồng mình ngoại tình mang nhân tình về ở cùng một khu, chị cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Chị lặng lẽ quan sát thái độ cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của chồng và phát hiện điều bất thường.

Anh bắt đầu tập thể dục. Từ đó đến giờ, chị thường khuyên anh nên tập thể dục để bảo vệ sức khỏe nhưng anh lại than thở bảo mệt, không muốn tập. Không hiểu sao dạo này anh lại sốt sắng và rất nhiệt tình trong chuyện này.

dan ong ngoai tinh 2
Anh âm mưu mua nhà chung cư cho nhân tình gần nhà mình và chị đã ra tay trừng trị chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nào anh cũng thức dậy sớm, mặc quần áo tươm tất, đi tập thể dục mà cũng xịt nước hoa. Điều này khiến chị càng nghi ngờ hơn. Sau nhiều lần quan sát chồng, chị biết anh có hẹn với ả ta vào mỗi buổi sáng.

Anh âm mưu mua nhà chung cư cho nhân tình gần nhà mình để tiện qua lại. Càng biết rõ những toan tính của chồng, chị càng tức điên. Chị chỉ muốn vạch ngay bộ mặt giả dối đáng ghê tởm của người đàn ông bên cạnh.

dan ong ngoai tinh 3
Chị đã khiến anh phải cúi đầu nhận lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, anh bảo đi công tác. Khoảnh khắc anh kéo vali rời khỏi nhà, linh tính đã mách bảo cho chị rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chị có cảm giác như anh sẽ sang ở với ả nhân tình kia. Không thể cứ đứng nhìn cảnh tượng này nữa, chị quyết định thực hiện kế hoạch của mình.

Hôm đó, chị đặt một bó hoa thật đẹp rồi nhờ người giao tận nhà ả nhân tình kia. Chị biết rõ là chồng mình đang ở với cô ta nên cố tình làm điều này. Trong hoa có một bức thư với nội dung “đêm qua em rất tuyệt, cảm ơn em”. Vậy là anh và nhân tình cãi nhau rất lớn.

dan ong ngoai tinh 4
Chị dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đối phó với anh - Ảnh minh họa: Internet

Anh tức giận trở về nhà, chị ngồi thư thả trên sofa nhấp một ngụm trà. Vừa thấy chồng về, chị lên tiếng “anh đi công tác về sớm vậy, hay là có chuyện gì không vui?”. Anh lúng túng trả lời với giọng ấp úng “công việc xong rồi thì anh về”.

Chị đặt ly trà xuống rồi đưa hình trong điện thoại cho anh xem. Chị đã thuê người theo dõi chụp lại toàn bộ những hình ảnh lén lút qua lại của cả hai. Chị không quên kèm theo một câu “cảm giác bị cắm sừng như thế nào, có vui không?”. Câu hỏi của chị khiến anh cúi đầu không dám đối diện với vợ. Sau lần đó, anh cắt đứt hẳn với nhân tình và ngoan ngoãn quay về. 

Phụ nữ thà độc thân chứ đừng tự hạ ĐỘC mình trong hôn nhân

Phụ nữ thà độc thân chứ đừng tự hạ ĐỘC mình trong hôn nhân

Phụ nữ độc thân được cứ thoải mái tận hưởng đến khi nào sẵn sàng rồi hãy kết hôn, đừng yêu vội cưới vàng rồi tự uống thuốc độc trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình cách trả thù của vợ trả thù chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn