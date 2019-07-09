Đàn bà hư học cách yêu mình, đàn bà ngoan yêu cả thiên hạ

Tâm sự gia đình 09/07/2019 11:09

Đàn bà hư học cách yêu mình còn đàn bà ngoan luôn tìm cách để làm vừa lòng thiên hạ, có thể vì chồng con mà đánh đổi thanh xuân, đam mê của mình.

Đàn bà hư luôn học cách làm sao để bản thân được xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Còn đàn bà ngoan chỉ biết sống theo những quy tắc mà thiên hạ đặt ra. Vậy theo bạn người phụ nữ như thế nào sẽ hạnh phúc hơn? 

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Đàn bà hư chỉ học cách yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có hai cô bạn thân từ thời đại học. Cả hai đã lấy chồng từ năm ngoái. Trong đó, một bạn có chồng làm cùng công ty. Từ ngày còn yêu nhau, cô ấy đã bị kiểm soát khá chặt. Mỗi lần chúng tôi hẹn ăn uống, cô ấy đều chụp hình lại để báo cáo cho người đàn ông đó.

Vả lại cô ấy cũng là kiểu thương và chiều chuộng chồng con, một lòng tận tụy vì gia đình. Từ ngày có chồng, chúng tôi dường như chẳng liên lạc được với cô ấy nữa. 

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Đàn bà ngoan luôn tìm cách làm vừa lòng thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Còn cô bạn khác của tôi, dù đã lấy chồng nhưng vẫn đều đặn đi du lịch, làm đẹp. Cô ấy khá thoải trong chuyện hôn nhân. May mắn là cô ấy không phải làm dâu nên không nặng đầu vì chuyện mẹ chồng. Cô bạn này của tôi khác hoàn toàn với người bạn trên.

Cô ấy biết cách yêu thương bản thân, chồng con quan trọng nhưng bản thân mình lúc nào cũng là nhất. Cô ấy không quá đảm đang, khi mệt thì bảo chồng ăn ở ngoài hoặc gọi thức ăn về nhà.

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Phụ nữ lấy chồng sướng khổ đều do bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày nghỉ rảnh rỗi, cô ấy có thể nằm ườn ngủ nướng bởi đã có chồng chăm con. Ai nói lấy chồng khổ chứ tôi thấy cô ấy sung sướng như tiên. Ai nói lấy chồng phải cung phụng sớm hôm, chứ tôi thấy cô ấy chẳng phải lo lắng điều gì.

Cuộc sống như vậy không phải thoải mái hơn nhiều hay sao? Phụ nữ lấy chồng sướng khổ là do bản thân mà ra. Không tận tụy hết mình vì chồng con thì chẳng có gì phải khổ. Không tự giam mình nơi xó bếp thì chẳng có gì phải mệt mỏi hay nhọc lòng.

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Phụ nữ càng thương chồng càng khổ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hư biết học cách yêu thương mình trước. Còn đàn bà ngoan chỉ học cách để lấy lòng thiên hạ. Đàn bà hư đặt lợi ích và hạnh phúc của bản thân lên đầu. Không phải vì họ ích kỷ mà là họ biết cuộc đời này quá ngắn ngủi, không thể cứ vì làm vừa lòng người khác mà nhọc công.

Còn đàn bà ngoan chỉ mải mê lấy lòng thiên hạ, cung phụng chồng con để đổi lại lời khen đãi bôi là người mẹ, người vợ của năm. Còn bạn, bạn sẽ chọn sống hư hay ngoan?

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