Người mẹ ngoại tình khuyên con gái ‘chán quá thì ly hôn rồi muốn làm gì thì làm’

Tâm sự gia đình 10/07/2019 16:32

Đàn bà ngoại tình là điều không thể tha thứ được, vì vậy có chán quá thì ly hôn rồi muốn làm gì thì làm, chứ đừng bán rẻ tiết hạnh, đạo đức của mình.

Đàn bà ngoại tình là một việc làm rất đáng lên án. Bà nội thường gieo vào đầu tôi những suy nghĩ xấu về mẹ. Bà nói mẹ tôi vì ham mê vật chất mà bỏ ba tôi chạy theo người đàn ông khác.

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Đàn bà ngoại tình muôn đời cũng không được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đó, tôi chỉ còn là đứa trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện nên trách mẹ nhiều. Lớn lên, mẹ hay đến thăm, tôi không muốn gặp và còn buông những lời nói khó nghe khiến mẹ lần nào cũng quay lưng lủi thủi đi về. Mãi sau này khi đã lấy chồng rồi tôi mới biết những ấm ức mà mẹ đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua.

Tôi tìm đến mẹ khi cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc. Mẹ siết chặt tay tôi rồi nói rất nhiều. Ngày đó nếu mẹ không chọn rời đi thì có lẽ mẹ đã tự tử lâu rồi. Nếu ngày đó, mẹ cố chấp ở lại bên người đàn ông tệ bạc là ba tôi, có lẽ mẹ đã không thể có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

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Có chán chồng, mệt mỏi với hôn nhân quá thì ly hôn đi rồi muốn làm gì thì làm - Ảnh minh họa: Internet

Người đời nguyền rủa mẹ tôi là đàn bà mất nết, bỏ nhà theo trai. Nhưng chỉ có mẹ mới hiểu được đó là cách duy nhất để giải thoát cho thanh xuân của mình. Ba tôi là người đàn ông gia trưởng, chuyện gì cũng làm theo ý ông. Mẹ tôi không nghe lời là bị ông lôi ra đánh đến khi nào tự biết nhận lỗi mới thôi.

Mẹ tôi đã chịu đựng hơn 4 năm trời mới chọn cách rời đi. Người đàn ông đó đến như ánh sáng soi rọi cuộc đời tối tăm của bà. Vì vậy bà mới bỏ chồng để đi tìm hạnh phúc cho mình. Nghe mẹ nói, tôi biết bà đã có khoảng thời gian khó khăn đến dường nào. Đàn bà chọn ngoại tình vốn không hề dễ dàng.

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Phụ nữ đừng bán rẻ tiết hạnh của mình vì chán chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên mẹ lại khuyên tôi, phụ nữ dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ ngoại tình. Chán chồng quá thì ly hôn rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng đang trong mối quan hệ với người này lại đi dan díu với người khác.

Ngoại tình là lỗi lầm không bao giờ tha thứ được. Bà đã từng lầm đường lỡ bước nên hiểu được nỗi đau đó ám ảnh đến dường nào. Bà không muốn tôi đi theo vết xe đổ của bà. Dù bây giờ bà đang hạnh phúc nhưng hành động năm đó khiến bà dằn vặt mãi, không thể nguôi ngoai.

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Đàn bà ngoại tình, con đường đầy chông gai - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ khuyên tôi nếu không còn muốn cố gắng vì cuộc hôn nhân này nữa thì ly hôn. Chứ đừng phản bội cũng như lấy tiết hạnh của một người phụ nữ ra để đánh đổi. Ngoại tình chưa bao giờ là việc làm đúng đắn cả. Nếu mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình, hãy chọn cách ly hôn rồi muốn làm gì thì làm.

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Đàn ông ngoại tình như thiết bị điện tử đã cũ, một là vứt đi, hai là giữ lại rồi đem sửa chữa, dùng được thì cứ tiếp tục dùng, không dùng được thì đường ai nấy đi cho đỡ phiền phức.

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