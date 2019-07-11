Gửi người đàn ông tệ bạc: Anh đã không giữ đạo nghĩa thì em cũng buông tay

Gửi người đàn ông tệ bạc, anh đã không giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng thì em cũng chẳng cần nữa. Từ nay em sẽ buông bỏ để không phải phiền lòng.

Đàn ông tệ bạc như anh, em cũng chẳng cần đâu. Em không cần một người đàn ông thân xác ở bên vợ nhưng trái tim đã thuộc về nơi khác. Những tháng năm qua em đã tự dối lừa bản thân quá nhiều rồi. Từ nay em sẽ sống thật với bản thân mình và chấp nhận mọi việc. Đàn ông tệ bạc, đừng giữ làm gì - Ảnh minh họa: Internet Em sẽ chấp nhận việc anh đã phản bội đạo nghĩa vợ chồng. Chấp nhận việc chúng ta sắp ly hôn. Bởi em đã quá mệt mỏi khi cứ phải tìm lý do để tha thứ cho anh. Lần đầu là vì con, vì thương anh nên em bỏ qua. Rồi lần hai, lần ba và kể cả lần này nữa, em đã hết lý do để bao biện cho những lỗi lầm của anh rồi.

Thôi thì anh không cần cuộc hôn nhân này nữa, em cũng bỏ chứ chẳng níu giữ làm gì. Đồ vật hư còn sửa được, người hư rồi biết sửa làm sao đây. Biết làm như thế nào để hàn gắn mối quan hệ vẹn tròn như xưa? Em không muốn giữ lại người đàn ông tệ bạc và cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet Đây không phải là lần đầu anh nói dối và phản bội mẹ con em. Tuy anh là trụ cột, làm chồng, làm cha nhưng tâm tư của anh lúc nào cũng đặt ở nơi khác. Vậy thì chúng ta tiếp tục cuộc hôn nhân này để làm gì nữa? Em cảm thấy bất an mỗi khi ở bên cạnh anh. Bởi vì không biết đến khi nào anh sẽ tìm cho mình thú vui mới. Không biết khi nào anh sẽ lại nói dối và che đậy những điều ghê tởm của mình đã làm.

Em cảm thấy mệt mỏi vì anh đã quên đi những ân nghĩa xưa nay - Ảnh minh họa: Internet Thôi, không trách nhau nữa, cuối cùng em cũng chọn cách giải thoát cho cả hai rồi. Anh có thể vui vẻ thoải mái với những mối tình của mình mà không cần phải giấu giếm nữa. Em sẽ đưa con về ngoại ở một thời gian để bình tâm lại. Em tin rằng ngày mai khi thức dậy không có anh bên cạnh, em vẫn sẽ sống thật tốt, vẫn cứ xinh đẹp như mọi ngày. Anh đã không cần cuộc hôn nhân này, em cũng chẳng muốn giữ - Ảnh minh họa: Internet Không có anh, trái đất này vẫn quay và em vẫn phải sống vì con, vì bản thân. Bên cạnh đó, em cũng phải thầm biết ơn vì đã dũng cảm buông bỏ được người đàn ông tệ bạc. Thầm vui vì cuối cùng bản thân cũng đã thoát khỏi sự mệt mỏi bấy lâu nay. Từ ngày về làm vợ anh, thời gian qua là giai đoạn em bất lực nhất khi đứng nhìn cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ mà không biết làm gì. Từ nay, chúng ta chẳng còn vướng bận gì cuộc đời của nhau. Điều này sẽ tốt cho anh, cho em và cho cả cô ta nữa.

Đàn ông ngoại tình, phụ nữ hãy thản nhiên uống ngụm trà và chờ xem hạnh phúc đó được bao lâu Đàn ông ngoại tình, phụ nữ đừng nổi giận đánh ghen làm gì cho mệt người. Hãy bình tĩnh uống ngụm trà nóng rồi chờ xem thứ hạnh phúc tạm bợ đó có thể tồn tại được bao lâu.

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