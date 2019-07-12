Đã mang danh là kẻ cướp chồng người thì cả đời đừng mong sống trong những chuỗi ngày yên ổn, bởi lẽ hạnh phúc giành giật sẽ không thể tồn tại lâu.

Đã là kẻ cướp chồng người khác thì đừng mong những chuỗi ngày sau này sẽ bình yên, tự tại. Bởi quả báo sẽ đến sớm thôi, kẻ giành giật hạnh phúc của người khác rồi sẽ đến một ngày phải trả giá đắt. Kẻ cướp chồng sẽ nhận quả báo sớm thôi - Ảnh minh họa: Internet Tôi đau đớn khi biết được con gái mình đang trong mối quan hệ với người đàn ông có vợ. Tự dưng tôi lại thấy hình ảnh của mình ở con. Nhưng tôi không thể la mắng, cũng chẳng thể đánh đập khi con làm sai. Bởi lẽ tôi cũng đã từng sai lầm như thế.

Có phải đây là quả báo của những kẻ cướp chồng? Phải chăng đây là quả báo mà tôi đã gieo năm xưa? Tôi cũng đã từng sai lầm như vậy nên chẳng biết khuyên bảo con như thế nào. Càng thấy con cố chấp trong mối quan hệ này, tôi càng đau lòng khôn tả. Tôi vô cùng hối hận vì những lỗi lầm ngày xưa - Ảnh minh họa: Internet Tôi không thể để con mình càng lún càng sâu trong tình yêu với người đàn ông đó. Tôi không muốn con gái lại đi theo vết xe đổ của mình. Bởi làm kẻ cướp chồng thiên hạ đau đớn và ám ảnh biết dường nào. Hiện giờ sau lưng tôi vẫn còn in vết sẹo lớn hơn một gang tay. Đó là cái giá mà tôi phải trả cho những lỗi lầm của mình.

Bây giờ nhìn con đang trong mối quan hệ với người đàn ông có vợ, tôi vô cùng sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet Năm đó, vợ của người đàn ông kia tìm đến và đánh đập tôi không thương tiếc, còn dọa sẽ tạt axit nếu tôi còn qua lại với anh. Lần đó, cô ấy đến tận công ty đánh ghen nên tôi cũng bị đuổi việc. Đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè ai cũng xa lánh và nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Không chịu được điều đó nên tôi bỏ xứ đi khi bụng mang dạ chửa. Quả thật mà nói, khoảng thời gian đó tôi vô cùng tủi thân, tiền dành dụm tiết kiệm bao lâu nay cũng tiêu xài hết. Nhiều lần muốn bỏ con nhưng rồi không thành. Nghĩ là duyên là nợ nên tôi đành nuốt nước mắt giữ lại đứa bé. Ban ngày tôi nhận việc đánh máy ở văn phòng. Ban đêm thì bưng bê chén đĩa ở nhà hàng. Kẻ cướp chồng thiên hạ cả đời không có ngày nào yên ổn - Ảnh minh họa: Internet Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn sợ hãi, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Vì vậy khi nhìn con say đắm bên người đàn ông đó, lòng tôi rối bời không yên. Tôi sợ con lại sống khổ như mình, sợ con khờ dại nghe lời người ta để rồi tổn thương. Tôi không nghĩ đến một ngày quả báo của tôi lại ập lên con gái mình. Quả thật, đã mang danh kẻ cướp chồng thiên hạ thì cả đời chẳng có ngày nào bình yên.

Đàn bà mạnh mẽ không vấn vương kẻ bạc tình, không dại hai lần trong một mối quan hệ Đàn bà mạnh mẽ yêu được thì bỏ được, cầm lên được đặt xuống được, không qua lại với người tệ bạc, không vấn vương kẻ đã làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác.

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