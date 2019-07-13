Những kiểu phụ nữ khổ này thường rất dễ ngã gục trước những lời nói ngọt ngào của đàn ông. Vì vậy họ luôn nằm trong tầm ngắm của những gã đàn ông tệ bạc, trong tình yêu lúc nào cũng khổ.

Vả lại những người quá lương thiện, đàn ông chỉ cần ngọt ngào, dẻo miệng một chút đã chiếm được trái tim của cô ấy ngay. Khi yêu người phụ nữ kiểu này rất dễ tin tưởng tuyệt đối, dựa dẫm vào người đàn ông đó. Mà phụ nữ càng dựa dẫm lại càng khổ sở, không thể nào làm chủ được cuộc đời mình.

Kiểu phụ nữ này thường quá ngây thơ và dễ bị người khác lợi dụng lòng tin. Đàn ông có máu Sở Khanh thường thích tán tỉnh kiểu phụ nữ này để dễ dàng có thể cặp kè thêm vài cô nữa. Bởi lẽ kiểu phụ nữ này thường rất dễ tha thứ và luôn bao dung cho những sai lầm của đàn ông.

Phụ nữ hành xử cảm tính

Kiểu phụ nữ chỉ hành xử theo cảm tính rất dễ khổ vì tình. Một khi đã yêu, phụ nữ luôn là người yêu nhiều và khó từ bỏ nhất. Bởi vậy đàn ông sẽ lợi dụng điều này để thể hiện tính chiếm hữu của mình. Họ sẽ làm những điều khiến người phụ nữ đó khổ sở và tổn thương.

Phụ nữ yêu bằng cảm tính luôn chịu tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người khi yêu đặt quá nhiều tình cảm thường rất dễ tha thứ bất chấp. Chỉ cần nhận được cử chỉ ngọt ngào từ người đàn ông đó, họ sẽ yêu bất chấp đúng sai để đến cuối cùng bản thân lại là người chịu thiệt thòi.

Phụ nữ kiếm nhiều tiền nhưng thiếu thốn tình cảm

Đây là kiểu phụ nữ khá bản lĩnh trong công việc nhưng vô cùng thiếu thốn kinh nghiệm yêu đương. Khi yêu, họ quá chân thành nên dễ bị người khác lợi dụng. Người đàn ông kia có thể đến với họ chỉ vì tiền bạc, vật chất chứ thật sự không phải vì tình yêu. Vì vậy kiểu phụ nữ này có đường tình duyên lại khá chật vật.

Phụ nữ quá bản lĩnh trong công việc lại không có nhiều kinh nghiệm trong yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông xấu sẽ xem kiểu phụ nữ này như con mồi. Anh ta muốn có được người phụ nữ bản lĩnh đi bên cạnh để cảm thấy tự hào. Nhưng khi người phụ nữ đó trở nên yếu đuối thì tất nhiên chẳng còn gì thú vị đối với anh ấy nữa.