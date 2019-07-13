Những điều đàn ông thích nhưng không bao giờ nói ra, phụ nữ hãy tự hiểu để trói chân chồng

Những điều đàn ông thích nhưng không bao giờ nói ra này chỉ có phụ nữ khôn ngoan mới có thể hiểu được, càng tinh ý càng được chồng yêu thương, chiều chuộng như bà hoàng, cả đời không rơi giọt nước mắt nào.

Họ tự hào khi đi bên một người phụ nữ biết làm chủ chính mình cũng như khiến người khác bị thu hút. Một cô nàng tự tin lúc nào cũng được đàn ông chú ý. Dù cô ấy không đẹp nhưng sự tự tin sẽ cứu lại toàn bộ những khuyết điểm trên cơ thể của cô ấy.

Đàn ông luôn thích kiểu phụ nữ tự tin, tự lập và tự chủ trong cuộc sống. Bởi ngoài việc bảo vệ phụ nữ, đàn ông cũng cần có nơi để nương tựa mỗi khi mệt mỏi. Họ thích được nắm tay một người phụ nữ tự tin đi đến những bữa tiệc.

Đàn ông thích kiểu phụ nữ hư

Tuy không nói nhưng đàn ông thích kiểu phụ nữ cá tính, hư một chút. Họ thích người thú vị chứ không ưa người quá hiền lành, ngoan hiền. Đàn ông là vậy, ngoài miệng nói thích gái ngoan nhưng luôn tìm cho mình những cô nàng chịu chơi, cá tính.

Đàn ông thích kiểu người biết hư đúng lúc, biết ngoan đúng chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi khi ở bên kiểu phụ nữ như vậy, đàn ông cảm thấy cuộc sống thú vị hơn chứ không nhàm chán như khi ở bên người ngoan hiền. Đàn ông luôn thích thay đổi vì vậy cần một người đủ cá tính, đủ hư để có thể khiến anh ấy si mê cả đời. Còn phụ nữ hiền quá chỉ khiến đàn ông càng dễ dãi trong những mối quan hệ khác mà thôi.

Đàn ông thích phụ nữ có vẻ ngoài đẹp

Đừng tin vào những lời như “anh thích nội tâm của em hơn là vẻ bề ngoài”. Gặp nhau lần đầu, ai cũng nhìn vào vẻ ngoài để đánh giá. Người phụ nữ có vẻ ngoài ưa nhìn một chút chắc chắn sẽ lọt vào mắt đàn ông.

Đàn ông muốn nhìn người phụ nữ xinh đẹp và biết cách chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy ngoài miệng nói không chú trọng vẻ ngoài nhưng đàn ông mười người hết chín người muốn chọn vợ đẹp. Chẳng ai dại đi chọn người kém sắc. Đi bên người đẹp lúc nào đàn ông cũng sẽ ngẩng cao đầu tự tin hơn.

Thế nên phụ nữ ơi hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc bản thân nhiều một chút. Chỉ khi xinh đẹp, bạn mới có được trái tim của người đàn ông.