Đàn ông ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi nào? Chị em sẽ bất ngờ khi biết đàn ông rất dễ sa ngã ở những độ tuổi này.

Chuyện đàn ông ngoại tình không còn là điều xa lạ trong xã hội ngày nay. Đặc biệt, đây là những độ tuổi mà đàn ông dễ lạc lối nhất, phụ nữ nên biết để tìm cách giữ gìn hôn nhân của mình. Nhiều người đàn ông ngoại tình ở độ tuổi 30 - Ảnh minh họa: Internet Độ tuổi 30: Lúc này đàn ông đã có công việc ổn định, kiếm được tiền nên dễ rơi vào con đường ngoại tình. Họ là món mồi ngon để những cô nàng ngoài kia tiếp cận. Khi đã có mọi thứ trong tay, đàn ông rất dễ sa ngã.

Họ cho mình cái quyền được đòi hỏi nhiều hơn. Thay vì chung thủy bên vợ, họ thích tìm "của lạ" để thỏa mãn. Hơn nữa đàn ông 30 còn trẻ nên dễ sa ngã vào vòng tay của người đàn bà khác. Nếu được các cô nàng chân dài tán tỉnh, họ sẽ xiêu lòng ngay và không còn nghĩ gì đến vợ con nữa. Khi đàn ông có đủ điều kiện, họ sẽ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Độ tuổi 49: Đàn ông ở giai đoạn này chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện con cái, cơm áo gạo tiền. Con cái đã lớn, biết tự lo cho bản thân. Đàn ông tuổi này cũng ít phải lo chuyện kinh tế.

Khi đã có điều kiện và thời gian rảnh rỗi, đàn ông dễ rơi vào cạm bẫy. Đặc biệt ở độ tuổi này, bạn đời của họ đã có những thay đổi về tâm sinh lý. Vì vậy mà đàn ông thích tìm những mối quan hệ khác để thỏa mãn nhu cầu. Khi bạn đời không còn đáp ứng đầy đủ cho họ, họ sẽ tìm đến những mối quan hệ ngoài luồng khác - Ảnh minh họa: Internet Trong hôn nhân, vấn đề tình dục vốn rất quan trọng. Có nhiều đôi vợ chồng vì không thể đáp ứng được nhu cầu của nhau mà dẫn đến rạn nứt. Vì vậy khi người bạn đời của họ không thể đáp ứng được thì họ sẽ tìm người khác để thoả mãn. Lúc này họ sẽ nảy sinh nhiều sự so sánh giữa vợ và nhân tình. Đàn ông dù thương vợ đến mấy cũng khó tránh khỏi những phút lạc lòng. Đàn ông dễ ngoại tình khi đã có tiền và địa vị - Ảnh minh họa: Internet Trên thực tế, đàn ông có thể ngoại tình ở bất cứ thời điểm nào nhưng đây là hai độ tuổi mà đàn ông dễ phản bội nhất.

Tâm sự kẻ thứ ba: Thà phá hủy 10 tòa thành còn hơn phá hoại hạnh phúc một gia đình Dù có bất cứ chuyện gì, phụ nữ đừng bao giờ nhân danh tình yêu của mình để trở thành kẻ thứ ba, bởi quả báo đến với kẻ cướp chồng thiên hạ đau đớn, dai dẳng lắm.

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