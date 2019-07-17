Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau. Ở mỗi độ tuổi, phụ nữ phải nhận ra những điều bản thân cần biết, nên thấu hiểu và nên ghi lòng tạc dạ nếu muốn hạnh phúc. Đây là những điều phụ nữ nên biết để bình yên và hạnh phúc suốt cả cuộc đời.

Thứ hai là lập nghiệp. Phụ nữ dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải có công việc đàng hoàng, ổn định. Ở độ tuổi này bạn không thể lông bông, dễ dãi trong mọi việc mà cần phải làm việc kiếm tiền, phụng dưỡng cha mẹ. Kiếm tiền không chỉ để tự lo cho bản thân mà còn giúp gia đình và đỡ đần cha mẹ già yếu bệnh tật. Đây là bổn phận nhất định bạn phải làm được.

Ở độ tuổi 30, phụ nữ nên lập ba điều này. Thứ nhất là lập thân. Lập thân ở đây là tu dưỡng cốt cách, nhân phẩm của mình để trở thành người tốt, tử tế. Quan trọng nhất ở đời là cách đối nhân xử thế. Người càng tử tế, cuộc đời sẽ càng tốt đẹp, không sóng gió.

Phụ nữ 30 phải lập nghiệp, lập thân và lập gia - Ảnh minh họa: Internet

Lập cuối cùng là lập gia. Độc thân đủ rồi thì thành gia lập thất, lấy chồng sinh con để có người hủ hỉ sớm hôm, có ngôi nhà nhỏ an ủi tâm hồn của mình.

Độc thân cũng tốt nhưng chẳng ai chịu được cảm giác cô đơn cả đời. Phụ nữ ai rồi cũng cần một người đàn ông để dựa vào, một mái nhà để dừng chân sau những chuỗi ngày rong chơi mệt mỏi.

Những điều phụ nữ 40 tuổi nên hiểu

Phụ nữ 40 nên hiểu sống vì người khác chưa bao giờ là tốt - Ảnh minh họa: Internet

Những điều phụ nữ 40 tuổi nên hiểu được đó là đừng bao giờ sống vì người khác. Sau giai đoạn lập thân, lập nghiệp, lập gia, phụ nữ sẽ bị ràng buộc bởi hôn nhân. Tuy nhiên trong một mối quan hệ đừng hy sinh quá nhiều, đừng dựa dẫm cũng đừng quá cầu cạnh đàn ông. Bạn hãy biết yêu thương chính mình.

Những điều phụ nữ 50 nên biết

Ở độ tuổi khá ổn định này, phụ nữ nên biết mình cần gì. Những điều không thuộc quyền hạn của mình thì đừng bao giờ xen vào. Chuyện của thiên hạ đừng ngồi lê đôi mách. Không sân si với đời, không nhận lời nhờ vả của bất cứ ai.

Phụ nữ 50 không nên sân si với đời - Ảnh minh họa: Internet

Ở độ tuổi 50 bạn nên biết điều này để không còn vướng bận những sân hận ở đời và có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống tuổi già bình yên nhất.

Những điều phụ nữ 60 nên thấu

Những điều phụ nữ 60 tuổi nên thấu đó là thấu lòng người, thấu đời, thấu danh lợi. Ở độ tuổi này, bạn nhìn cuộc đời trôi qua một cách bình yên nhất chứ chẳng còn sức để đấu đá, tranh giành.

Bạn hiểu được lòng người sâu rộng ra sao, thấu được cuộc đời bạc bẽo thế nào. Và hiểu được danh lợi chỉ là hào quang nhất thời, khi nhắm mắt xuôi tay rồi mọi thứ đều trở về với cát bụi.