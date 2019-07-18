Chiêu trò ‘biến hóa khôn lường’ của kẻ cướp chồng khiến vợ chính chuyên không kịp trở tay

Chuyện vợ chồng 18/07/2019 11:00

Dưới đây là những chiêu trò của kẻ cướp chồng khiến nhiều gia đình tan nhà nát cửa, những đứa trẻ ngây thơ vô tội phải sống thiếu thốn tình thương của cha.

Kẻ cướp chồng muôn đời đáng trách chứ không thể nào rộng lượng tha thứ được. Vì ả hồ ly đó mà nhiều gia đình đổ vỡ, nhiều cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc. Con mất cha, vợ mất chồng và còn vô số hệ lụy thương tâm sau này. Và đây là những chiêu trò thường gặp của kẻ thứ ba, vợ chính chuyên nên biết để tìm cách giữ gìn hạnh phúc của mình khi còn có thể.

Chiêu trò ‘biến hóa khôn lường’ của kẻ cướp chồng khiến vợ chính chuyên không kịp trở tay - Ảnh 1
Kẻ cướp chồng luôn có những chiêu trò khiến nhiều gia đình đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Giả nai tơ để bắt đầu mối quan hệ rồi kết cục mình là người vô tội

Nhiều ả nhân tình xen vào mối quan hệ của người khác với vẻ ngoài ngây thơ như nai tơ. Nhưng thật sự trong lòng họ đã có âm mưu lật đổ một gia đình đang hạnh phúc. Đàn ông vốn rất dễ mềm lòng trước những người phụ nữ có vẻ ngoài ngây thơ.

Chiêu trò ‘biến hóa khôn lường’ của kẻ cướp chồng khiến vợ chính chuyên không kịp trở tay - Ảnh 2
Kẻ thứ ba là những con nai vàng ngơ ngác giẫm nát cả khu rừng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn thích bảo vệ những người phụ nữ yếu đuối để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Kẻ thứ ba lợi dụng điều đó mà giả vờ khoác vẻ ngoài ngây thơ để khi mọi chuyện đổ vỡ, họ cũng dễ dàng thoát tội. Chỉ cần đổ lỗi cho người đàn ông đó chèo kéo thì họ hoàn toàn vô tội trong chuyện này.

Luôn biến mình trở thành người thu hút, quyến rũ nhất

Kẻ thứ ba nào cũng vậy, luôn chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Dù bận đến mấy họ cũng biết cách biến bản thân trở nên quyến rũ, thu hút hơn trong mắt đàn ông. Đó là những chiêu trò mà vợ chính chuyên khó lòng làm được.

Chiêu trò ‘biến hóa khôn lường’ của kẻ cướp chồng khiến vợ chính chuyên không kịp trở tay - Ảnh 3
Kẻ thứ ba luôn biết lấy lòng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ vô tư thay quần áo hay thả rông trước mặt chồng thì nhân tình sẽ không như vậy. Họ sẽ biết cách để cơ thể của mình lấp ló sau lớp vải mỏng. Họ luôn khiến đàn ông cảm thấy tò mò và muốn khám phá cho bằng được. Nhiều người nghĩ nhân tình dễ dãi nhưng thực tế họ biết cách đẩy đưa để đàn ông chết mê chết mệt. 

Không tiếc lời khen đàn ông

Kẻ thứ ba dẻo miệng, luôn dành cho đàn ông vô số lời ngọt ngào. Còn vợ sống chung với nhau lâu quá đâm ra khó chịu, khó ở. Xét về mặt lấy lòng thì nhân tình vẫn hơn vợ.

Chiêu trò ‘biến hóa khôn lường’ của kẻ cướp chồng khiến vợ chính chuyên không kịp trở tay - Ảnh 4
Kẻ cướp chồng vô cùng dẻo miệng - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ cướp chồng luôn biết cách thỏa mãn đàn ông. Họ biết đàn ông cần bộ mặt, cần sĩ diện nên sẽ không bao giờ quát mắng hay đùa giỡn quá mức khi đứng trước đám đông. Họ luôn biết giữ lòng tự trọng cho cánh mày râu và sẵn sàng hạ thấp bản thân mình.

Nếu lỡ yêu người đàn ông có vợ, phụ nữ nhất định phải biết những điều này

Nếu lỡ yêu người đàn ông có vợ, phụ nữ nhất định phải biết những điều này

Nếu đã đem lòng thương nhớ người đàn ông có vợ, phụ nữ phải đủ sáng suốt để biết những điều này, đừng chỉ biết dùng trái tim cảm nhận mà bỏ qua phán xét của lý trí.

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