Anh và chị cưới nhau được hơn 8 năm. Cả hai có đứa con trai đầu lòng, bé Bin càng lớn càng kháu khỉnh, hoạt bát lại còn thông minh. Nhờ có bé Bin mà gia đình chị lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chị cũng không còn phải chịu đựng sự cay cú hay ánh mắt dò xét của mẹ chồng. Bởi đã sinh được cháu đích tôn nối dõi nên mẹ chồng chị không còn ghét chị ra mặt như trước.

Đàn ông ngoại tình sẽ gặp quả báo vô cùng lớn không chỉ khiến thân bại danh liệt mà còn đánh mất đi gia đình hạnh phúc. Đừng nghĩ đàn ông say nắng rồi quay về vợ vẫn ở đó, hạnh phúc vẫn như xưa. Không có người nào phản bội mà có thể yên ổn đến cuối đời. Thế nên trước khi ngoại tình hãy đọc câu chuyện này.

Chị cũng khá giỏi giang trong việc nội trợ, nhà cửa nên là hậu phương vô cùng vững chắc cho chồng. Những lần anh đi công tác, lễ tết chị đều đứng ra lo liệu việc trong nhà rồi quà cáp biếu gia đình hai bên và cấp trên của anh.

Từ khi sinh bé Bin, công việc của anh thuận lợi hẳn. Khi con trai 2 tuổi thì anh được thăng chức. Thời gian vừa rồi anh kiếm về nhiều hợp đồng lớn. Ở công ty, anh rất có tiếng nói và được đồng nghiệp nể trọng.

Có thể nói chị là người phụ nữ đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh. Ai cũng ngưỡng mộ vì anh có vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết như vậy. Cứ tưởng anh đã yên phận với cuộc sống như vậy rồi, nào ngờ anh không biết đủ mà dừng lại. Khi đã có địa vị trong tay, anh bắt đầu ngoại tình.

Đàn ông khi đã có mọi thứ trong tay thì lại phản bội vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết chuyện chồng mình qua lại với đồng nghiệp nữ, chị vô cùng sốc. Từ đó chị không còn nói nhiều như trước, không khí trong nhà cũng trở nên trầm lặng hơn. Vì không có thời gian dành cho con nên bé Bin dần có khoảng cách với anh. Dạo gần đây vợ chồng chị cãi nhau liên tục khiến bé Bin bị ảnh hưởng tâm lý rồi rơi vào trầm cảm.

Từ một đứa bé suốt ngày chạy nhảy, nói cười giờ đây bé chỉ im lặng, hỏi không buồn nói, ăn uống cũng thất thường. Hôm đó, chị và anh nhận được cuộc gọi của cô giáo nói bé Bin ngã ở trường chảy rất nhiều máu nên đã được đưa vào bệnh viện.

Anh vô cùng ân hận vì đã phản bội lại vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Chị đang ở nhà dọn dẹp nghe tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Sau khi thằng bé được đưa ra phòng hồi sức, anh mới đến. Chị khóc nức nở, vừa đánh vừa mắng anh.

- Anh ở đâu giờ này mới tới?

Nhìn trên cổ áo của chồng có vết son, chị lau nước mắt rồi nói với giọng châm biếm.

- Con bị tai nạn, anh còn đi với người đàn bà kia được sao? Anh còn liêm sỉ không vậy?

Anh ngồi gục xuống ghế, hai tay ôm đầu rồi nhẹ nhàng nói “anh xin lỗi, anh sai rồi”. Bây giờ anh mới biết điều gì quan trọng với mình. Nếu bé Bin có chuyện gì chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Gia đình anh suýt nữa đã đổ vỡ chỉ vì những ham muốn đớn hèn của anh.