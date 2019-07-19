Đàn bà khôn ngoan không chiều ai khác ngoài bản thân và phải biết cách tàn nhẫn với đàn ông

Tâm sự gia đình 19/07/2019 10:47

Đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không chiều chuộng bất cứ ai ngoài bản thân và đặc biệt là phải học được cách tàn nhẫn với đàn ông chứ không dựa dẫm hay bi lụy.

Đàn bà khôn ngoan đừng để việc nhà, chồng con, những mối quan hệ bên nhà chồng làm phiền mình. Tôi có người chị học cùng khóa tiếng Anh vào buổi tối. Chị là kiểm toán của một công ty tài chính, khá xinh đẹp lại biết cách ăn mặc.

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Đàn bà khôn ngoan phải biết cách yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngày chị đám cưới, tôi cũng được mời. Hôm đó chị đẹp lắm, nụ cười trên môi cũng tươi tắn và rạng rỡ. Chị được chồng yêu chiều hết mực. Thời gian đầu chị còn đi học nhưng từ khi mang bầu thì chị không còn đến lớp thường xuyên nữa.

Chúng tôi thường nhắn tin với nhau qua điện thoại để thảo luận bài vở. Không lâu sau thì chị sinh, là một bé gái đáng yêu. Gia đình chồng khá hụt hẫng vì không phải là con trai như họ mong muốn. Tuy ngoài mặt không thể hiện sự thất vọng nhưng chị biết anh rất muốn có con trai.

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Đàn bà phải biết cách tàn nhẫn với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì vậy mà khi đứa con đầu lòng mới tròn một tuổi thì chị tiếp tục mang thai. Từ một cô gái xinh đẹp, nay chị đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ. Một lần vô tình gặp lại chị, tôi không khỏi bất ngờ. Từ cách ăn mặc đến ngoại hình của chị thật sự rất khác xưa.

Từ ngày có con, chị dốc toàn thời gian chăm lo cho con chứ không quan tâm đến bản thân nữa. Những chiếc đầm xinh đẹp trong tủ không còn mặc vừa nữa nên chị chọn những bộ quần áo rộng hơn một chút để thoải mái làm việc nhà cũng như chăm con. Mái tóc dài ngang lưng cũng được cắt ngắn gọn gàng. Chỉ mới không gặp vài năm mà chị thay đổi quá nhiều.

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Đàn bà khôn ngoan đừng chỉ biết làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Lần đó chúng tôi có dịp tám chuyện với nhau, chị nói chồng mình dạo này lạ lắm. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo hình như anh đang chán vợ. Chị cảm thấy sợ hôn nhân sẽ đổ vỡ, sợ anh sẽ ngoại tình.

Gương mặt chị lộ rõ vẻ lo lắng và dấu vết của nhiều đêm mất ngủ. Tôi không khuyên nhiều, chỉ bảo chị nên yêu thương mình nhiều một chút. Nhìn chị bây giờ chẳng khác nào bà bán tôm, cá ngoài chợ. Đến tôi nhìn vào còn chán huống hồ chi là chồng chị.

Tuy nhiên thay đổi không phải chỉ để giữ chồng. Đừng dành hết thời gian cho chồng con mà phải biết yêu bản thân, phải biết chăm sóc chính mình.

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Hãy trở thành người phụ nữ mà mình yêu thích nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đừng chuyện gì cũng coi chồng là duy nhất, đôi khi phụ nữ phải biết tàn nhẫn để thể hiện giá trị của mình. Đừng suốt đời làm osin, cỗ máy đẻ hay tận tụy mãi vì gia đình. Phụ nữ ngày nay nhất định phải xinh đẹp và biết nhẫn tâm với đàn ông khi cần.

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