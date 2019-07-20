Nhờ làm những điều này mà người phụ nữ hai con khiến chồng ‘nghiện’ như thuở mới yêu

Chuyện vợ chồng 20/07/2019 11:17

Bí quyết giữ chồng của người phụ nữ hai con khiến chồng lúc nào cũng muốn ở bên, vắng một chút là nhớ, chị em nên học để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của mình.

Dưới đây là bí quyết giữ chồng hiệu quả của người phụ nữ hai con khiến đàn ông lúc nào cũng “nghiện” vợ như thuở mới yêu, dù có sống chung bao lâu cũng không bao giờ than chán hay ngoại tình.

Không đổ lỗi

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Bí quyết giữ chồng của người phụ nữ hai con đó là không đổ lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Đổ lỗi cho chồng không khiến bạn thoải mái hơn mà đôi khi lại khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. Vì vậy khi có chuyện gì xảy ra, hãy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Nhìn lại mình trước khi vội đổ lỗi cho người khác. Đã là vợ chồng rồi thì hãy cùng nhau nhận ra lỗi rồi sửa chữa. Đừng đợi khi có việc xảy ra thì đổ hết lỗi lầm cho nhau.

Giữ lời hứa và chân thật

Trong một mối quan hệ, niềm tin và sự thật rất quan trọng. Khi đã hứa chuyện gì thì hãy thực hiện cho bằng được. Nếu không đủ khả năng thì tốt nhất là đừng hứa hẹn gì hết. Bên cạnh đó hãy đối xử với nhau một cách chân thành, đừng để lời nói dối trở thành thói quen. Việc giữ được lời hứa của mình sẽ biến bạn thành một người trách nhiệm và đáng tin cậy hơn.

Biết tha thứ

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Vợ chồng nên giữ lời hứa với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng mắc sai lầm, chẳng người nào hoàn hảo tuyệt đối. Vì vậy hãy biết cách tha thứ, cho chồng một cơ hội làm lại từ đầu. Tuy nhiên tha thứ cũng phải có giới hạn, đừng để sự dễ dãi của mình bị đàn ông lợi dụng. Đừng để lòng tin và tình yêu của mình bị chà đạp hết lần này đến lần khác.

Không bỏ quên bản thân

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Dù có chuyện gì phụ nữ cũng không được quên chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ quên chăm sóc bản thân mình. Phụ nữ nên nhớ nếu bạn không thương mình thì chẳng ai thương được đâu. Nếu bạn không thương bản thân, đừng đòi hỏi sự quan tâm của người khác. Phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, lúc nào cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu. Chồng con quan trọng nhưng bản thân mình vẫn là nhất.

Không thù dai, giận lâu

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Phụ nữ đừng giận dai, không thù lâu - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết giữ chồng là không thù dai và giận lâu. Bởi khi giận quá lâu, đó sẽ là cơ hội để kẻ thứ ba chen vào. Phụ nữ khi giận thường “cấm vận” chồng, khiến đàn ông chỉ muốn đi ra ngoài tìm kiếm niềm vui mới. Khi đó vợ có hối hận cũng chẳng kịp.

Trao quyền cho chồng

Chuyện gì trong nhà cũng nên hỏi ý kiến chồng, đừng quyết định một mình. Đàn ông dù gì cũng là trụ cột vì vậy hãy tôn trọng vai trò của anh ấy. Có vậy bạn mới được chồng tôn trọng và sống yên ổn trong cuộc hôn nhân của mình.

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Phụ nữ trưởng thành phải biết đối mặt với nhiều khó khăn, phải biết gạt nước mắt sau khi đã tổn thương, tuyệt đối không cho phép bản thân yếu đuối.

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