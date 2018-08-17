Lời thú tội của người đàn ông phản bội vợ: Đến trọn đời tôi vẫn còn ăn năn

Tâm sự gia đình 17/08/2018 14:04

Tôi đã cầu xin vợ tha thứ. Tôi đã kể hết sự việc cho vợ nghe nhưng cô ấy không tin. Tôi điên cuồng níu kéo, làm mọi cách để vợ nhận ra rằng tôi hối hận. Nhưng vết thương tôi gây ra quá sâu, cô ấy không thể tha thứ được

Có những lỗi lầm có thể sửa chữa. Nhưng có những lỗi lầm dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể bù đắp những cho những tổn thương và đổ vỡ mà mình đã gây ra. Tôi là người đàn ông có tội với vợ con của mình. Trải qua bao nhiêu năm, đến bây giờ tôi vẫn còn day dứt.

Thực tình mà nói, tôi không nghĩ một ngày mình sẽ ngoại tình. Tôi có một công việc tốt với mức thu nhập khá. Nhà cửa ổn định. Vợ đẹp con ngoan. Với một người đàn ông ở tuổi 40, như thế coi như đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi yêu vợ mình. Dẫu cho những năm tháng sống chung tình cảm có phai nhạt đi ít nhiều nhưng tôi biết không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong căn nhà này.

Lời thú tội của người đàn ông phản bội vợ: Đến trọn đời tôi vẫn còn ăn năn - Ảnh 1
Không ai có thể thay thế được vị trí của vợ trong căn nhà này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, trong một chuyến công tác tôi đã sa ngã. Chuyến đi dài ngày để tập huấn cho vị trí công việc mới. Ở một nơi xa lạ, không bạn bè vợ con tôi không tránh khỏi cảm giác cô đơn và buồn. Sau giờ tập huấn, tôi hay ghé quán rượu gần khách sạn lai rai để giết thời gian. Trong những lần đó, thấy tôi ngồi một mình, một em tiếp thị bia xinh đẹp đã đến làm quen, bắt chuyện.

Quen biết cô ấy ở một thành phố xa lạ làm tôi vui hẳn. Ngoài thời gian ở quán, cô ấy còn dẫn tôi đi tham quan, giới thiệu những món ăn ngon ở nơi này. Vốn dĩ tôi chỉ coi cô ấy như một người bạn đơn thuần. Nhưng, cô ta thì không nghĩ vậy. Cô ấy bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi bảo rằng mình đã có gia đình, cô ấy bất chấp mà ôm ghì lấy tôi. Trong một buổi say rượu, hơi men chếnh choáng, cô ấy chủ động ôm và tôi đã không kiềm chế được mình.

Tôi sợ vợ biết. Tôi sợ mình sẽ đánh mất gia đình của mình. Nhưng cô ấy bảo ở thành phố xa lạ này có ai chứng kiến việc này ngoài tôi và cô ấy. Chỉ cần tôi giữ bí mật thì vợ làm sao biết được? Những tháng còn lại của chuyến công tác, tôi và cô ấy dính với nhau như sam.

Lời thú tội của người đàn ông phản bội vợ: Đến trọn đời tôi vẫn còn ăn năn - Ảnh 2
Tôi chỉ xem nhân tình như một cuộc dạo chơi của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tôi về nhà, để lại nhân tình ở thành phố đó. Tôi những tưởng đó chỉ như một cuộc dạo chơi của đàn ông. Bây giờ tôi trở về với gia đình, bên vợ bên con. Thế nhưng, cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì. Điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra: Cô nhân tình biết địa chỉ và tìm đến tận nhà tôi.

Khi đó tôi không có nhà, vợ tôi ra tiếp khách. Cô ta đưa những tấm hình chúng tôi ngủ với nhau cho vợ tôi xem. Không chứng kiến trực tiếp nhưng tôi có thể hình dung được vợ mình đã sốc như thế nào. Cô ấy nói với vợ rằng yêu và muốn ở bên tôi thật sự.

Tôi đã cầu xin vợ tha thứ. Tôi đã kể hết sự việc cho vợ nghe nhưng cô ấy không tin. Tôi điên cuồng níu kéo, làm mọi cách để vợ nhận ra rằng tôi hối hận. Nhưng vết thương tôi gây ra quá sâu, cô ấy không thể tha thứ được. Chúng tôi ly thân một thời gian. Sau khi nhận ra rằng không thể sống chung với người chồng phản bội được nữa, vợ tôi đâm đơn ly hôn.

Lời thú tội của người đàn ông phản bội vợ: Đến trọn đời tôi vẫn còn ăn năn - Ảnh 3
Chính tôi đã phá nát hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã tát nhân tình một cái rất đau. Nhưng, cho dù tôi có làm gì thì mọi chuyện đã quá muộn. Không phải cô ta mà chính tôi đã phá nát hạnh phúc của mình. Bây giờ tôi có hối hận, có ăn năn cũng không thể sửa chữa được những sai lầm của mình đã gây ra.

Đàn bà 40 gửi những cô gái tuổi 20

Đàn bà 40 gửi những cô gái tuổi 20

Đàn bà 40 tuổi như chị bây giờ, phải trải một cái giá đắt cho những suy nghĩ nông cạn của mình hồi 20 tuổi. Tình yêu đã chết dần, chết mòn trong cuộc hôn nhân bất hạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông phản bội vợ chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 37 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm