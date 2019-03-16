Khi nào mới đến lượt đàn ông sợ mất vợ?

Bởi phụ nữ cũng là người, cũng có những cảm xúc riêng. Khi chán rồi thì có dùng bất cứ điều gì để níu kéo, họ cũng sẽ không ở lại. Khi đã cảm nhận đủ đầy tổn thương, họ sẽ rời đi mà không một lần ngoái nhìn.

"Vợ còn ở đó có mất đi đâu mà lo giữ làm gì", đó là câu nói tôi được nghe nhiều nhất trong bàn nhậu với mấy người bạn. Có lẽ đàn ông thường không lo về việc mất vợ, chỉ có đàn bà lo sốt vó để giữ chồng. Nhưng các anh liệu có quá tự tin về bản thân?

Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, biết chiều chồng thương con. Cũng vì vậy mà tôi ỷ lại và nghĩ chuyện nhà đã có cô ấy lo, tôi chỉ cần ở ngoài kiếm tiền. Vì vậy mà tôi cho mình cái quyền được làm tổn thương, xem thường cô ấy.

Điển hình như câu chuyện của tôi 2 năm trước. Vì mải mê lo cho công việc, tôi bỏ bê vợ con không quan tâm. Rồi một ngày khi trở về nhà, tôi đã không còn thấy vợ ở đó nữa.

Tôi không hề quan tâm đến vợ đang làm những gì - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đi làm về mệt, khi thấy vợ, tôi đều đâm ra cáu giận, lớn tiếng. Nhìn những việc vợ làm, những câu vợ nói tôi đều rất chướng tai gai mắt. Cô ấy có tật lắm lời, vì vậy tôi càng ghét về nhà hơn.

Thay vì về nhà đúng giờ, tôi lại la cà nhậu nhẹt với bạn bè đến tối mịt. Khoảng thời gian đó, tôi ít khi ở nhà, cũng chẳng quan tâm đến vợ đang nghĩ gì. Nhưng ngay khoảnh khắc vô tình nhìn vợ bước xuống từ xe của một người khác, sự ghen tuông, mất mát trong lòng tôi lại trỗi dậy.

Đến một ngày nhìn thấy gương mặt xanh xao của cô ấy, tôi mới nhận ra mình đã quá vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chạy đến kéo vợ vào nhà, miệng không ngừng quát hỏi người đàn ông ấy là ai. Vợ tôi khóc “anh có biết hôm nay em đã phải truyền nước mấy tiếng đồng hồ trong bệnh viện không?”. Tôi sững người nhìn vợ. Đã lâu rồi tôi không nhìn cô ấy ở cự ly gần như vậy.

Vợ tôi gầy đi nhiều quá, mắt cũng bắt đầu xuất hiện những quầng thâm. Hóa ra cô ấy đi chợ và bị ngất được người bạn đưa vào bệnh viện. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã thờ ơ với sức khỏe và cảm xúc của vợ như vậy.

Tôi đã vô cùng hối hận về khoảng thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra tôi mang danh là một người chồng hoàn hảo nhưng thật sự lại là người đàn ông thất bại. Tôi ở ngoài kiếm tiền, có địa vị xã hội được nhiều người ngưỡng mộ nhưng lại để vợ ngày một gầy đi như thế này.

Sau lần đó, cô ấy nói ngày mai sẽ về nhà mẹ ở một thời gian. Cô ấy cần bình tâm lại để đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân này. Tôi chợt nhận ra bản thân đã sai quá nhiều trong thời gian qua.

Khoảng thời gian không có cô ấy ở nhà, tôi dường như mất đi thăng bằng trong cuộc sống. Khi đó tôi mới biết vợ là món quà quý giá nhất trong cuộc đời này mà ông trời đã ban cho tôi. Ước gì thời gian quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy phải tổn thương thêm lần nào nữa.