Đàn bà lấy chồng chỉ sợ trái tim của người đàn ông không còn hướng về mình

Tâm sự gia đình 15/03/2019 16:25

Phụ nữ lấy chồng chẳng sợ khổ, cũng chẳng sợ thiếu ăn, chỉ sợ trái tim chồng nghiêng ngả, lệch hướng và không còn thuộc về mình nữa.

Chị lấy anh từ khi cả hai chẳng có gì trong tay. Đến nay đã có mọi thứ nhưng trái tim của anh không còn mang hình bóng của chị. Điều đau khổ nhất của một người đàn bà, không phải là lấy một người chồng nghèo. Mà là mới đầu thề non hẹn biển nhưng sau này lại thay lòng đổi dạ. Mới đầu cuộc sống toàn ngập màu hồng nhưng những tháng năm sau này nhìn đâu cũng thấy u ám.

Đàn bà lấy chồng chỉ sợ trái tim của người đàn ông không còn hướng về mình - Ảnh 1
Đàn bà lấy chồng chỉ sợ lòng dạ chồng thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày biết anh ngoại tình, đêm nào chị cũng khóc và sợ hãi. Sợ đến một ngày, anh chủ động đệ đơn ly hôn. Khi đó không biết mẹ con chị sẽ như thế nào khi mất đi điểm tựa. Nhiều người bạn của chị đều là mẹ đơn thân nên chị biết rõ nỗi đau này.

Chị biết một mình nuôi con không hề đơn giản một chút nào. Với lại cha mẹ chị ở quê không biết sẽ như thế nào khi có đứa con gái bị chồng bỏ. Chị sợ hãi cái ngày nhận được án tử cho cuộc hôn nhân của mình.

Đàn bà lấy chồng chỉ sợ trái tim của người đàn ông không còn hướng về mình - Ảnh 2
Phụ nữ trong hôn nhân chẳng sợ gì...

Phụ nữ lấy chồng chỉ mong có được một mái nhà ấm êm, không sóng gió. Chẳng cần giàu sang, chẳng cần phải khoác lên người những thứ hàng hiệu đắt tiền. Chỉ mong muốn có thể nằm trọn vẹn trong trái tim của người đàn ông. Nhưng có lẽ, trái tim của đàn ông có quá nhiều ngăn nên không thể nào thủy chung trọn vẹn.

Đàn bà lấy chồng chỉ sợ trái tim của người đàn ông không còn hướng về mình - Ảnh 3
... chỉ sợ bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong hôn nhân, sợ gì chuyện sinh nở, sợ gì những bà cô, ông chú bên chồng. Họ chỉ sợ lòng dạ của người chồng đã không còn hướng về mình. Chỉ sợ người chồng không còn thủy chung.

Có nỗi đau nào hơn khi chứng kiến người mình yêu thương lại chung chăn gối với người khác. Có nỗi đau nào bằng nhìn thấy chồng trao những ái ân, hẹn thề cho người đàn bà khác. Phụ nữ vốn ích kỷ lắm. Khi đã yêu ai, họ chỉ muốn giữ trọn vẹn cho riêng mình chứ không muốn san sẻ cùng ai.

Đàn bà lấy chồng chỉ sợ trái tim của người đàn ông không còn hướng về mình - Ảnh 4
Phụ nữ chỉ muốn nắm tay người đàn ông của mình đi đến cuối đời - Ảnh minh họa: Internet

Họ không bao giờ muốn san sẻ yêu thương với ai, nhất là với người phụ nữ khác. Bởi chẳng có ai nhìn chồng ngủ với người khác nhưng lòng vẫn dửng dưng như không. Chẳng ai ngu ngốc đến mức nhìn chồng tay trong tay với người phụ nữ khác nhưng lại thản nhiên, trừ phi họ đã quá chán chồng chỉ muốn giải thoát cho bản thân.

Cuộc đời phụ nữ có quá nhiều thứ phải lo sợ. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất là ở bên một người trái tim đã lệch nhịp, ở bên một người lòng dạ không còn hướng về mình. Đây là nỗi đau suốt cuộc đời họ chẳng bao giờ có thể quên được.

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