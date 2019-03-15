Những cái ‘không’ biến phụ nữ trở thành mỹ nhân vạn người mê, triệu người tìm kiếm

Phụ nữ yêu 15/03/2019 10:55

Nếu phụ nữ thường đòi hỏi đàn ông không hút thuốc, không uống rượu thì đàn ông cũng có những mong muốn riêng đối với phụ nữ.

Dưới đây là những cái “không” đàn ông luôn khao khát ở phụ nữ. Nếu người phụ nữ nào có được những điều này sẽ trở thành mỹ nhân khiến nam giới xếp hàng tán tỉnh, nguyện ý ở bên suốt đời.

Không nhiều lời

Phụ nữ đừng nhiều lời, đừng trở thành bà cô rắc rối trong mắt đàn ông. Nếu bạn cứ càm ràm mãi, đàn ông sẽ vô cùng mệt mỏi và không bao giờ muốn đến gần. Thế nên phụ nữ muốn được đàn ông yêu thương, hãy kiệm lời một chút.

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Phụ nữ không nên nói quá nhiều trước mặt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Những điều đáng nói thì hãy lên tiếng, còn không thì im lặng. Nói ít sẽ sang, nói nhiều mà không đúng chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Không dựa dẫm

Phụ nữ hiện đại biết cách kiếm tiền, vì vậy đừng bao giờ dựa dẫm ai. Lấy chồng đừng mong sẽ được chồng nuôi mà hãy tự biết cách nuôi sống bản thân. 

Những cái ‘không’ biến phụ nữ trở thành mỹ nhân vạn người mê, triệu người tìm kiếm - Ảnh 2
Phụ nữ hiện đại hãy sống tự lập - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngày xưa phải lùi về phía sau, vì vậy họ thường có thói quen dựa dẫm vào chồng. Nói đúng hơn là có chuyện gì cũng cam chịu, nhẫn nhịn. Tuy nhiên với phụ nữ hiện đại, đàn ông ghét nhất kiểu người như thế này. Vì vậy hãy trở thành người tự lập. Kiếm tiền để tự lo cho bản thân, khi đó dù có bị phản bội bạn cũng không sợ hãi hay lo lắng.

Không khóc quá nhiều

Đàn ông sợ nhất là nhìn thấy những giọt nước mắt của phụ nữ. Thế nên phụ nữ đừng mít ướt, đừng khóc quá nhiều trước mặt đàn ông. Hãy để dành nước mắt cho những việc khác quan trọng hơn. 

Những cái ‘không’ biến phụ nữ trở thành mỹ nhân vạn người mê, triệu người tìm kiếm - Ảnh 3
Đừng khóc lóc, mè nheo trước mặt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại sẽ không dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Nước mắt của phụ nữ quý giá lắm, đừng khóc vì một người tệ bạc. Phụ nữ chỉ nên khóc hai lần trong đời đó là lúc chào đời và khi làm mẹ, còn lại hãy nở nụ cười.

Không càm ràm, than phiền

Phụ nữ thường có thói quen than phiền về nhiều chuyện. Nhất là những chuyện không vừa ý, họ thường sẽ nói đi nói lại đến khi nào đàn ông chịu thay đổi mới thôi. Điều này vô tình khiến cho người đàn ông mệt mỏi khi ở bên cạnh bạn.

Những cái ‘không’ biến phụ nữ trở thành mỹ nhân vạn người mê, triệu người tìm kiếm - Ảnh 4
Phụ nữ khôn ngoan không than phiền - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh không nói hoài về một chuyện. Không than phiền vì đàn ông không để giày dép đúng chỗ, không treo áo vào tủ… Thay vào đó, họ sẽ có cách khiến đàn ông phải thay đổi.

Không lạm dụng mỹ phẩm

Phụ nữ thông minh sẽ không lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm. Họ biết tự chăm sóc bản thân bằng những phương pháp tự nhiên và không bao giờ trang điểm lòe loẹt khi đi ra đường. Họ biết đàn ông không thích những cô nàng son phấn dày cộm. Ngoài ra, phụ nữ còn phải biết trau dồi vẻ đẹp tâm hồn để đàn ông cả đời say mê. Bởi nhan sắc sẽ tàn phai theo thời gian, chỉ có tâm hồn cao đẹp là còn mãi.

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