Cũng vì sự yếu đuối của bản thân mà phụ nữ tự chuốc tổn thương cho mình. Phụ nữ nên nhớ, đàn ông sẽ không vì điều đó mà cảm kích và thôi làm bạn đau. Đàn ông sẽ không nhìn vào lòng vị tha đó mà nhắc nhở bản thân không được mắc sai lầm thêm một lần nào nữa.

Phụ nữ còn sống vì chồng thì suốt đời khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Ngựa quen đường cũ, đàn ông vốn phong lưu, họ sẽ không chịu ngồi yên mãi được. Liệu bạn có tha thứ được nhiều lần về sau nữa hay không? Đàn ông ngoại tình, lỗi lầm thuộc về anh ấy. Là anh ấy không vững lòng, không chung thủy. Nhưng còn việc cứ mãi tha thứ cho chồng thì bạn đã sai. Sai khi đã tạo ra những cơ hội để người ta có thể phản bội bạn thêm một lần nữa. Sai vì cái gật đầu tha thứ năm ấy đã phá hủy tương lai tốt đẹp của bạn sau này.

Phụ nữ để bản thân vướng phải khổ đau - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, nếu tha thứ cho chồng, bạn có thể sống an ổn thì hãy tha. Còn không thể thì nên tìm lối đi khác cho chính mình. Cuộc đời sai lần đầu có thể là do bạn không may mắn, không chín chắn, nhưng sai đến lần hai lần ba là do bạn khờ dại.

Mà đã dại thì có khổ đau cũng chẳng ai thương xót. Phụ nữ hãy khôn ngoan để đừng bao giờ lặp lại sai lầm. Đàn ông tốt nên giữ cho mình, đàn ông dại nên tiễn đi đừng tiếc nuối.