Đàn ông ngoại tình là lỗi của họ, nhưng cứ mãi tha thứ cho chồng thì sai lầm thuộc về đàn bà. Bởi bạn đã cố ý cho người khác cơ hội để làm mình đau.

Đàn ông ngả nghiêng không thủy chung, chắc chắn là lỗi của họ. Họ không tôn trọng nghĩa phu thê nên mới chọn con đường ngoại tình. Thế nhưng, cứ mãi tìm lý do để tha thứ cho chồng, đó là sai lầm của nhiều phụ nữ. Đàn ông ngoại tình là lỗi lầm của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ họ cho rằng tha thứ để con có cha, gia đình thuận hòa, êm ấm. Nhưng họ lại không nghĩ đến bản thân. Liệu bạn có thể chấp nhận sống chung với nỗi đau đó hoài hay không? Có nhiều người ám ảnh việc chồng ngoại tình đến suốt đời. Họ sống trong sự dằn vặt và oán hận nhưng vì nhiều lý do mà vẫn chọn cách ở lại.

Đàn ông hay chót lưỡi đầu môi, nhưng đàn bà lại tin vào những điều đó. Chỉ cần sau những giây phút ân ái với nhân tình, họ ngoan ngoãn trở về, chăm lo vợ con, vậy là phụ nữ lại dốc hết tâm can để tha thứ. Sai lầm lớn nhất của đàn bà là tha thứ cho chồng - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời thật trớ trêu, người ngoại tình quay về sống vui vẻ mỗi ngày. Còn người bao dung, tha thứ lại trở nên héo úa, tàn phai. Cũng vì cái gật đầu và câu nói “em tha thứ cho anh” mà phụ nữ sống dằn vặt cả đời.

Cũng vì sự yếu đuối của bản thân mà phụ nữ tự chuốc tổn thương cho mình. Phụ nữ nên nhớ, đàn ông sẽ không vì điều đó mà cảm kích và thôi làm bạn đau. Đàn ông sẽ không nhìn vào lòng vị tha đó mà nhắc nhở bản thân không được mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Phụ nữ còn sống vì chồng thì suốt đời khổ sở - Ảnh minh họa: Internet Ngựa quen đường cũ, đàn ông vốn phong lưu, họ sẽ không chịu ngồi yên mãi được. Liệu bạn có tha thứ được nhiều lần về sau nữa hay không? Đàn ông ngoại tình, lỗi lầm thuộc về anh ấy. Là anh ấy không vững lòng, không chung thủy. Nhưng còn việc cứ mãi tha thứ cho chồng thì bạn đã sai. Sai khi đã tạo ra những cơ hội để người ta có thể phản bội bạn thêm một lần nữa. Sai vì cái gật đầu tha thứ năm ấy đã phá hủy tương lai tốt đẹp của bạn sau này. Phụ nữ để bản thân vướng phải khổ đau - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ơi, nếu tha thứ cho chồng, bạn có thể sống an ổn thì hãy tha. Còn không thể thì nên tìm lối đi khác cho chính mình. Cuộc đời sai lần đầu có thể là do bạn không may mắn, không chín chắn, nhưng sai đến lần hai lần ba là do bạn khờ dại. Mà đã dại thì có khổ đau cũng chẳng ai thương xót. Phụ nữ hãy khôn ngoan để đừng bao giờ lặp lại sai lầm. Đàn ông tốt nên giữ cho mình, đàn ông dại nên tiễn đi đừng tiếc nuối.

Đàn bà sau ly hôn: Cứ bình yên kiếm tiền, an yên nuôi con! Ly hôn rồi thì đừng sợ hãi hay lo lắng, hãy bình yên kiếm thật nhiều tiền, an yên nuôi con. Đừng vội vướng vào yêu đương khi bản thân chưa sẵn sàng mở lòng với người mới.

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